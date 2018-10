Puso a su novia en venta en eBay y fue un éxito

Reino unido. Un hombre decidió hacer una broma que le salió tan bien como mal. Publicó en el famoso sitio de subastas eBay una oferta muy particular: nada menos que a su novia. En menos de 24 horas recibió todo tipo de propuestas y comentarios, con un usuario que llegó a ofertar 90 mil dólares para comprarla y otros que lo criticaron duramente por su actitud machista. Y si bien él finalmente salió a aclarar que todo se trataba de un chiste, la página de internet decidió darle de baja la publicación. ¿Por poco creíble? ¿Por menospreciar a la mujer? ¿Por usar la plataforma de compraventa como un chiste? No, nada de eso: eBay dio de baja la publicación porque en las bases y condiciones del sitio dice que no se pueden vender partes ni restos humanos.