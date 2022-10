Putin ganó poder tras la anexión de regiones rivales

Pese a que el discurso del jefe de Estado estuvo marcado por los elogios a la Unión Soviética, Putin confirmó que no tiene como objetivo volver a formar un conglomerado de naciones luego de instaurar una operación militar especial en el país vecino: “El pasado no puede ser traído de vuelta. Todo aquello que se había conformado desapareció. Rusia no tiene necesidad de eso hoy en día, no queremos eso”.