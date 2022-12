Putin llamó a una reunión urgente por los ataques

El jefe de Estado ucraniano Volodímir Zelenski, mientras tanto, disfruta de las mieles de un nuevo reconocimiento: fue elegido como “persona del año” por el periódico Financial Times. Entre los principales motivos de la tirada para escogerlo, señalaron su “extraordinaria demostración de liderazgo y fortaleza” pero el propio comediante le bajó el precio al galardón.

“Soy más responsable que valiente porque no me gusta defraudar a la gente. Sinceramente, en lugar de estar luchando contra las fuerzas del Kremlin me gustaría estar pescando carpas en el río Dnipro”, sentenció el ex cómico. A su vez, les pidió a los ciudadanos que “aguanten el invierno” debido a que superar la etapa más fría del año podría facilitar la victoria de la nación invadida. “Vale la pena percibir esta estación no como una prueba, sino como un tiempo. Algo que nos acerca al triunfo. Las dificultades son parte de su terror y nos quieren acorralar con eso”.

Por último, el ex actor resaltó que Rusia aún cuenta con cierta ventaja: “Ellos todavía tienen misiles y artillería, así que habrá que estar atentos”.

>> Bielorrusia se prepara para el combate

Los últimos movimientos de un aliado de Rusia causaron pavor en la comunidad internacional: ocurre que el Ejército de Bielorrusia inició ejercicios programados de preparación para el combate, en el marco de un plan de entrenamiento de los soldados alistados. “Los objetivos principales son mantener la movilización al nivel requerido, aumentar la coherencia de los órganos de mando y mejorar las habilidades prácticas de los comandantes”, señalaron desde las Fuerzas Armadas. Kiev acusa a la nación vecina de estar involucrada en el conflicto.