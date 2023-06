Putin: “Ucrania está en manos de neonazis”

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) elogió esta mediación, pero advirtió que únicamente funcionaría una solución “justa” que reconociera la agresión rusa. Por su parte, el líder del Kremlin volvió a justificar la invasión argumentando que la nación invadida está en manos de “neonazis” y dijo que su homólogo ucraniano, de confesión judía, era una “vergüenza” para ese pueblo.

“Tengo muchos amigos judíos desde mi infancia. Y ellos me dicen que Zelenski no es judío, sino la vergüenza del pueblo judío. No estoy bromeando”, declaró el exagente de la KGB en un foro económico en San Petersburgo.

Guerra en Ucrania

La delegación africana está integrada, además de Ramaphosa, por el presidente senegalés, Macky Sall; el de Zambia, Hakainde Hichilema: así como también representantes congoleños, ugandeses y egipcios.

En Kiev, poco después de la llegada de la comitiva, un ataque con misiles rusos causó al menos siete heridos, según informó la policía. “Los misiles rusos son un mensaje a África: Rusia quiere más guerra, no la paz”, tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. Los dirigentes africanos tienen sus propios intereses en juego en este conflicto dado que el continente se ha visto duramente impactado por el aumento del precio de los alimentos, a raíz de la crisis desatada por el suministro de granos ucranianos y de fertilizantes rusos.

La propuesta de mediación de los políticos que integran el continente más pobre del mundo coincide con el lanzamiento de la contraofensiva de las tropas ucranianas para intentar recuperar las zonas ocupadas por Rusia desde el inicio de la operación militar especial, en febrero de 2022.