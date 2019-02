"Que ambas partes lo soliciten"

“Todavía no he leído esta carta. Y veremos qué se puede hacer”, dijo el Papa. “Pero para que se haga una mediación, se necesita la voluntad de ambas partes. Las condiciones iniciales son claras: que las partes lo pidan, siempre estamos disponibles”, dijo Francisco, y agregó: “Es como cuando la gente va a ver al cura porque hay un problema entre marido y mujer: va uno, ‘¿y la otra parte viene o no viene? ¿Quiere o no quiere?’. Siempre se necesitan ambas partes. Esta es una condición que los países deben tener en cuenta antes de pedir una facilitación o la presencia de un salvador o una mediación. Ambas partes, siempre”, sentenció. El pontífice, además, señaló que se pueden dar “pequeños pasos” y que el último es una mediación. “Son pequeños pasos iniciales, facilitadores pero no sólo por parte del Vaticano, toda la diplomacia, acercarse a uno y al otro para poner en marcha posibilidades de diálogo. Así funciona la diplomacia”, dijo.