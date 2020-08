¿Qué dijo Luli Trujillo de Terán?: "Esta gente no puede representarnos"

El fiscal Terán había sido pautado para hablar de sus declaraciones en una radio de Cutral Co que tuvieron repercusión en LMN y en el resto del país.

“Imaginaba que iba a ser una nota tensa porque es una postura a la que mi compañero y yo no adherimos. Pero nunca imaginé que me iba a maltratar de esa manera. Me quedé asustada porque pensé en cómo tratará a las mujeres que van a realizar una denuncia o incluso a la gente que trabaja con él”, advirtió la periodista.

En un momento de la entrevista, ya por la cucaracha el equipo de C5N le había dicho a Luli que cortara ni bien lo considerara conveniente porque el grado de agresividad que estaba teniendo Terán.

Y ahí apareció en escena otro desacierto del fiscal neuquino: “Imagínate que el tipo que esta con vos es un violento y la única oportunidad que tengas es un arma ¿La usas o no la usas? Tu vida o la de él, elegí ¿Vas al cementerio o matás? Te pido que seas sincera con vos misma. Me presionás de una manera fuera de lugar, se sincera con vos misma, querida. Conmigo no te vas a hacer la torita”, le dijo en forma temeraria el funcionario judicial a la conductora.

“Nunca me imaginé una pregunta de ese tipo y me parece que está mal que lo haya hecho y que le pida a la mujer que reaccione. Yo por suerte tengo todo un equipo por detrás que me apoya y pude reaccionar de la forma en que lo hice, pero hay mujeres que no tienen herramientas suficientes para reaccionar. Además, cada uno reacciona como puede y no está bien ni mal. Yo podría haberme puesto a llorar y cortar la comunicación y hubiese estado bien igual”, confió Luli.

“Que le esté pidiendo un funcionario judicial a las mujeres que reaccionen, es que no ha entendido nada de lo que es la perspectiva de género y en ese sentido la Justicia tiene un arduo trabajo por delante”, aclaró la periodista de C5N.

https://twitter.com/lulitru/status/1291483634688458752 Si estando frente a una cámara de tv tuve miedo y temblé ante el trato del fiscal Terán no puedo ni imaginarme cómo se sentirá una víctima pidiendo ayuda sentada frente a él y a solas. Esta justicia machista y patriarcal también se va a caer. Gracias por todos los mensajes — Luli Trujillo (@lulitru) August 6, 2020

La joven conductora contó que el titular del Ministerio Público Fiscal, José Gerez, “me llamó hoy a primera hora para pedirme disculpas, son disculpas aceptadas porque no se puede generalizar y me contó que había pedido jurado de enjuiciamiento para Terán y me parece bien porque son las herramientas que se tienen para estos casos”, confió Trujillo.

Por último, la periodista concluyó indicando que “la justicia tiene que trabajar en la perspectiva de género para dejar de tener una mirada patriarcal. Esta gente no puede representarnos diciendo semejantes barbaridades”, concluyó.