Qué dijo Omar Gutiérrez sobre la salida de Figueroa del MPN

“No opino de las decisiones de nuestros rivales”, dijo el gobernador , en un ambiente tenso, donde argumentó porqué el MPN sigue siendo “el mejor proyecto político del mundo” y que "no recibe órdenes desde 1100 kilómetros de distancia". Indicó que el partido provincial "es el único que da la oportunidad de elegir y ser elegido", por la interna abierta para gobernador, vice, diputados e intendentes, convocada para el próximo 13 de noviembre.

Gutiérrez apuntaló al candidato de la lista Azul, Marcos Koopmann, a quien lo definió como el próximo gobernador de la provincia de Neuquén. “No tengo dudas de que habrá lealtad y nobleza y que la provincia de Neuquén va a elegir el escudo, el emblema de un partido que tiene más de 62 años de historia, con las distintas miradas e instancias”, puntualizó el gobernador, y presidente del partido provincial.

“Soy, luego de Felipe Sapag, el gobernador más joven de la provincia de Neuquén y Marcos Koopmann va a ser el próximo gobernador que asuma con la misma edad con la que asumí yo”, indicó Gutiérrez.

Cuando LMNeuquén le consultó si la decisión de Figueroa podría generar una fuga de votos del partido provincial hacia su espacio que aún no se difundió oficialmente, contestó: “Los proyectos están por encima de las personas, si verdaderamente sos parte integrante de un proyecto, lo que está delante de todo esto es el proyecto, por arriba de quienes circunstancialmente ocupamos un lugar”.

Durante la conferencia, el gobernador evitó nombrar a Figueroa pero lanzó críticas que se interpretaron como directas hacia la función que ocupa como diputado nacional y referente político de la provincia de Neuquén.

Una de ellas fue el rol de Vaca Muerta y la propiedad de los recursos naturales, un emblema federalista que defiende la provincia desde hace décadas, y que pone al MPN y sobre todo a la lista Azul que conduce el ex gobernador Jorge Sapag, como pieza clave para el desarrollo y las inversiones en la provincia.

"Escuché alguna crítica, la propiedad de los recursos es de la provincia, pero no hace mucho tiempo se puso en tela de juicio de la propiedad. No me gustaría pensar que algún acuerdo que por ahí se dice, anda buscando agarrar el manejo de Vaca Muerta”, dijo Gutiérrez.

"Estoy por cumplir 40 años de militancia y cuatro veces ocupé un cargo electoral: concejal, dos veces gobernador y una vez presidente del partido. Cuando me tocó, gustoso lo acepté y cuando no, con más gusto y ganas trabajé para fortalecer el MPN, porque considero que es el motor. ¿Cuántas veces nos dijeron que estábamos locos cuando hablábamos de Vaca Muerta?", concluyó.