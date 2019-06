¿Qué hacer con la comida después de medio día sin heladera?

Al irse la luz, los alimentos corren por un período riesgoso de tiempo en donde sus características normales se ven afectadas por la falta de frío. Por ello, si no se toman en cuenta las medidas adecuadas, cuando la caída eléctrica se solucione, muchos de los productos pueden terminar en la basura. Para evitarlo y conservar los alimentos durante un corte eléctrico se recomienda seguir los siguientes pasos:

-Comprar hielo seco (o común) en los comercios que están con energía eléctrica para ayudar a conservar los alimentos.

-Conseguir un termómetro para conocer la temperatura de la heladera una vez que el apagón se haya solucionado. Así se podrá determinar cuáles son los alimentos que están en buen estado.

-Si la heladera o el congelador no están llenos, agrupá los alimentos para concentrar la temperatura entre ellos. Un congelador lleno puede mantener su temperatura durante, aproximadamente, 48 horas, y una heladera solo durante cuatro horas.

-Colocá los alimentos que tengas en el congelador en bandejas o envases. De esta manera, si se comienzan a descongelar durante el apagón, el líquido se concentrará en las bandejas y se evitará el humedecimiento de otros alimentos.

-Mantené las puertas de la heladera cerradas lo más que puedas. Esto contribuirá a que el frío se conserve por mucho más tiempo. Cada vez que se abren, sube la temperatura. Si las puertas se mantienen cerradas, el refrigerador conservará su temperatura, aunque solo durante cuatro horas.

Si deseás ingerir cualquier alimento no perecedero (carnes, huevos, leche) durante el apagón, es indispensable comprobar que la temperatura del refrigerador sea igual o menor a los 4 ° C. Luego de revisar la temperatura, asegúrate de cocinar los alimentos correctamente para garantizar la eliminación de cualquier bacteria que esté presente. ¡No lo comas crudo! Si el alimento ha estado expuesto durante dos horas a una temperatura mayor a 4 ° C, no lo ingieras.

-Cociná lo que pueda. Los alimentos cocidos se mantienen mejor que crudos.

-Si querés comer cualquier tipo de fruta o verdura, lavalas previamente con una fuente de agua segura.

Después del apagón, se pueden consumir los alimentos que estaban en el frío luego de cuatro horas, si es que la temperatura de la heladera es igual o menor a 4 ° C. Si los alimentos no perecederos han tenido una temperatura mayor a los 4 ° C durante dos horas o más, hay que desecharlos. Esto incluye carne, pollo, pescado, leche, huevos y algunas sobras. Si estos alimentos no se congelan correctamente pueden causar enfermedades incluso después de ser cocinados muy bien.

Además, limpiá tu heladera para prevenir la proliferación de bacterias que pudieran afectar los alimentos.

