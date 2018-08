Se trata de Horacio “Pechi” Quiroga (Neuquén), Soledad Martínez (Zapala), Andrés Peressini (Plottier), Marcelo Rucci (Rincón de los Sauces) y Darío Díaz (Añelo), quienes van a cumplir dos mandatos al frente de sus comunas.

Todas estas ciudades tienen el 55,3% de los habitantes de Neuquén, por lo que los distritos juntan un paquete importante de votos en una eventual elección para gobernador.

En el caso de Pechi Quiroga, su futuro está guardado bajo siete llaves, aunque aparece como el “candidato natural” de Cambiemos a gobernador en 2019. No obstante, también hay otra pelea que definir y es su sucesión en la ciudad, tras gobernar durante 20 años, con la excepción del período 2007-2011, cuando Martín Farizano presidió la intendencia de Neuquén con una concertación partidaria.

En Zapala, Soledad Martínez viene gobernando hace siete años con la alianza Frente Grande-Nuevo Encuentro que se empezó a debilitar con la interna del peronsimo con Ramón Rioseco. Más allá de eso, la construcción local de su gestión va a imponer un candidato en los próximos meses.

“Estamos debatiendo con muchos sectores con generosidad, sin duda el candidato va a ser una persona de nuestro equipo de trabajo”, explicó la intendenta.

Matrtínez sostuvo que no dejará de hacer política y que la referencia de su continuidad será el esquema del PJ-Unidad Ciudadana y Kolina, dentro del armado provincial que se construye, en contra de las políticas del presidente Mauricio Macri.

Por su parte, Peressini acaba su último mandato en Plottier con su partido vecinal, el Frente de Integración Neuquina (FRIN), una colectora que apoyó al gobernador Omar Gutiérrez en 2015.

Sostuvo que entre sus aspiraciones está la de “ser vicegobernador” para tener un lugar de peso en la Legislatura. No les cerró la puerta a los acuerdos con las principales fuerzas provinciales. “Vamos a ver con quiénes tenemos más afinidades llegado el momento”, dijo.

p12-pieza-intendentes-reeleccion.jpg

En las localidades petroleras, también hay otros dos intendentes que no tienen reelección. Rucci, en Rincón de los Sauces aseguró a este diario: “Yo cumplí una etapa dentro de la política y no tengo ninguna aspiración, he dedicado mucho tiempo y es una etapa de disfrutar de otras cosas”.

El intendente gobierna desde 2011, cuando el peronista Hugo Werlni le dejó la intendencia y además divide su tiempo con el Sindicato de Petroleros Privados.

Según explicó, cree que el MPN seguirá gobernando la ciudad y que trabaja en una suerte de encuesta para posicionar a personas de su gabinete en la sucesión. “No se trata de partidos nacionales, sino de personas que tengan la responsabilidad de trabajar por el pueblo, hemos hecho un cambio rotundo en Rincón y apostamos a la continuidad de una idea”, expresó.

En tanto, Darío Díaz, de Añelo, piensa que puede tener una chance de seguir en la política, luego de estar en la vidriera como el “intendente de Vaca Muerta”, algo que lo llevó a viajar por el mundo.

“Me gustaría seguir, estoy a disposición del gobernador Gutiérrez, ya sea para un cargo legislativo como para un lugar dentro del Ejecutivo municipal”, indicó Díaz.

El tiempo vuela y en estos meses se darán a conocer los nombres de los cinco sucesores en estos municipios, donde sus intendentes dejarán el cargo tras 8 años en el poder.

p12-f01-pechi-quiroga.jpg

--> El sucesor de Pechi se debate hace dos años

Neuquén capital es la madre de todas las batallas en la elección de 2019, también para el intendente Quiroga, que aspira a dejar un sucesor en Cambiemos en una localidad que gobierna desde 1999.

El debate, con idas y vueltas, por la sucesión del actual jefe comunal lleva más de dos años con nombres que empiezan a rodar y que terminan naufragando en la agenda diaria.

Quiroga dejó claro que apoya a todos los candidatos que hay en danza. Dentro de los referentes más fuertes, está el secretario de Coordinación, Marcelo Bermúdez, quien es del PRO; el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Monzani, y el secretario de Economía, José Luis Artaza. A este coro de aspirantes se suma también el diputado nacional David Schelereth.

“Cada circunstancia se va a analizar en particular y pretendo saber, en carácter de coordinador de Cambiemos, administrar las conveniencias”, indicó Quiroga hace unas semanas a este diario. “Lo único que no voy a administrar van a ser ansiedades”, concluyó.