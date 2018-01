A través de distintos tipos de plataformas o simplemente utilizando internet, los políticos de Neuquén se sumaron al gran fenómeno mediático.

Dentro de las series más populares, Games of Thrones, House of Cards, Black Mirror y Stranger Things figuran como las más vistas, pero también tienen demanda todas aquellas vinculadas al tema narco, como Breaking Bad, Alias JJ, El Chapo, El Patrón del Mal y Narcos.

Dentro del género policial, las series o películas nórdicas encabezan el ranking por el estilo distinto, más sobrio y atrapante con respecto a los tradicionales films que ofrece la industria de Hollywood. Trapped, The Killing y The Bridge son algunos de los títulos que más se consumen hoy a través de plataformas como Netflix.

Pero no siempre las series son las más convocantes. También hay películas y documentales que duran una hora y media o dos que son muy vistas. Es una forma de evitar las extensas temporadas que tienen algunas producciones y que demandan mucho tiempo para estar sentados frente al televisor.

Por último, los realities de los canales como The History Channel, Discovery o National Geographic también forman parte de la gran oferta que ofrece la televisión y que el público consume en buena medida. Desde los programas de cocina hasta las series vinculadas a la historia, la naturaleza o la salud.

Marcelo Bermúdez. Secretario de Coordinación de la Municipalidad de Neuquén

Utiliza la plataforma Netflix pero para ver películas. Hasta el último hombre (producida por Mel Gibson y basada en hechos reales ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial) y Winter on Fire (basada en el movimiento por derechos civiles en Ucrania) fueron las dos últimas que vio.

Francisco Sánchez. Concejal del PRO

Le gusta ver series. Las últimas que vio fueron Breaking Bad (el clásico drama del químico que sufre una enfermedad terminal y que comienza a fabricar drogas para poder dejarle un buen pasar a su familia), Nobel (serie nórdica vinculada a la corrupción y las operaciones militares en Afganistán), Casa de Papel (policial español), The Crown (una biografía sobre el reinado de Isabel II) y Godless (un western atípico protagonizado por mujeres).

Osvaldo Llancafilo. Subsecretario de Asuntos Públicos de la provincia

Utiliza Netflix pero no ve series. Prefiere ver viejas películas de acción o simplemente dramas. Cuando mira tele con sus hijos, aprovecha las de aventuras o las comedias. Algunas que no se cansa de ver: El Náufrago, Gladiador, Filadelfia, El secreto de sus ojos.

Juan Pablo Prezzoli. Ministro de Gobierno

Le gustan mucho las series pero las mira únicamente los fines de semana. Se enganchó con Bates Motel (una precuela del clásico del cine Psicosis), pero también disfruta la zaga que tiene House Of Cards (habrá que ver si mantiene el interés ahora que ya no está Kevin Spacey). Dentro del rubro de las películas quedó impactado con Contratiempo, una producción policial española muy buena que se ofrece en Netflix.

Alejandro Vidal. Diputado de la UCR

Alterna las series y las películas con la lectura, otra de sus grandes pasiones. Se enganchó con House of Cards y quedó fascinado con la película Suburra (una historia que vincula a la mafia con la política y la Iglesia). También le gusta ver los clásicos inolvidables del cine, como la zaga completa de El Padrino. Asegura que se sienta frente al televisor sólo fines de semana o cuando el clima está feo.

José Luis Artaza. Secretario de Hacienda de la Municipalidad

Dice que no tiene mucho tiempo, pero cuando puede se sienta frente al televisor a ver alguna serie. Entre las más clásicas se enganchó con House of Cards, El señor de los cielos (la historia de uno de los narcos mexicanos más famosos, después del Chapo Guzmán), El Patrón del Mal (la historia de Pablo Escobar). También disfruta mucho con películas relacionadas con la política, especialmente con la Casa Blanca.

Lucila Crexell. Senadora MPN

Está a punto de recibirse de abogada (le falta una sola materia) y por eso no tiene mucho tiempo para sentarse frente al televisor. Sin embargo, se enganchó con Sobreviviente designado (la historia de un funcionario estadounidense de cuarta línea que de buenas a primeras se transforma en presidente de la nación a raíz de un atentado) y con Narcos.

Ernesto Seguel. Subsecretario de Trabajo

Dice que no le dedica mucho tiempo a la televisión y que prefiere leer libros, especialmente aquellos vinculados a temas jurídicos, pero cuando lo hace le gustan las películas de acción. También se engancha con los documentales de la National Geografhic y con algún estreno. Sí tiene la rutina de ver programas de actualidad.

Facundo López Raggi. Ministro de Producción y Turismo

Combina la lectura con las series, pero siempre los fines de semana y a veces después de cenar. Las últimas series que vio y le gustaron mucho fueron Games of Trones, Breaking Bad, Homeland (un drama basado en la historia de un prisionero de guerra estadounidense que es liberado de Irak y regresa a su país) y Sense 8 (una producción estadounidense de ciencia ficción que narra una increíble y atrapante historia de ocho personas alrededor del mundo).

Horacio Quiroga. Intendente de Neuquén

Reconocido fanático de la lectura, Pechi no le dedica mucho tiempo a la televisión, pero cuando lo hace prefiere los documentales que pasan por algunos canales de cable como History Channel o Discovery. También suele ver algunos realities que ofrecen estos mismos medios de comunicación.

Jesús Escobar. Diputado de Libres del Sur

Reconoció que es un fanático de las series policiales nórdicas. Actualmente está mirando Trapped (en un pueblo de Islandia se cometen varios asesinatos y buscan al asesino) y The Bridge (investigan un crimen justo en el límite entre Suecia y Noruega). Le gusta mirar series a través de cualquier plataforma.

Omar Gutiérrez. Gobernador de la provincia

Asegura que prácticamente no tiene tiempo para mirar televisión ya que se levanta muy temprano y no duerme siesta. El único momento que está al frente de la TV lo aprovecha para mirar Animales sueltos, con la conducción de Alejandro Fantino. Pero no más de 15 o 20 minutos.

Andrea Ferracioli. Ex concejal del MPN

Reconoce que le encantan las series. Merlí (la producción catalana que tiene como protagonista a un profesor de Filosofía en un colegio secundario), Scandal (la vida de una abogada experta que maneja todo tipo de crisis y escándalos en Washington) y Vikingos (serie basada en las leyendas sobre Ragnar Lodbrok, uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica) son algunas de las que miró o sigue disfrutando.

Francisco Baggio. Concejal UNE-FPN

Reconoce que “todavía” no se enganchó con ninguna serie, pese a que escucha a muchos amigos hablando del tema. Prácticamente no mira televisión, pero cuando lo hace prefiere Discovery, History y Animal Planet. En estos canales suele ver documentales, algunas series, especialmente los relacionados con la naturaleza.

Marcelo Zúñiga. Concejal Unidad Ciudadana

Reconoce que le gustan mucho las series. Algunas que vio (y sigue disfrutando) son Vikingos y Breaking Bad. También le gusta ver películas del cine argentino actual y los clásicos westerns. Dentro de los realitys mira siempre Hombres de montaña (la vida de un grupo de hombres que viven en solitario en los lugares más inhóspitos de Estados Unidos) y Desafío sobre fuego (competencia de herreros para ver quién forja el mejor cuchillo). Disfruta de estos placeres los fines de semana.

Leandro López. Diputado nacional por Cambiemos

Se enganchó con dos series británicas ambientadas en la misma época (principios del siglo pasado) pero con realidades completamente distintas. Una es Downton Abbey (una serie creada y escrita por el escritor Julian Fellowes).

La otra es Peaky Blinders (relata la vida de una familia de gánsteres y pandilleros). Asegura que le gusta ver series todo el año, no solamente cuando está de vacaciones, y siempre está al tanto de los estrenos que se promocionan en Netflix u otras plataformas.

María Eugenia Ferraresso. Concejal del MPN

Reconoce que es una fanática de las series de Netflix. Además de los clásicos House of Cards y Game of Thrones, la concejal capitalina quedó fascinada con Black Mirror (una historia basada en cómo la tecnología afecta las vidas de las personas), The Sinner (thriller dramático que narra una historia diferente cada temporada) y Stranger things (una relato de misterio que cuenta la súbita desaparición de un niño en Indiana durante la década de los 80).