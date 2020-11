Qué opinan los alumnos sobre los actos de colación presenciales

Aunque por el momento se desconocen las pautas que se deberán seguir para concretar los actos, muchos estudiantes de Neuquén ya empezaron a pensar de qué forma se realizarán.

"Cuando me dijeron que no se podía hacer fue muy triste, así que esta noticia me emociona mucho. Es algo lindo tener el recuerdo de recibir el título, de estar con tus compañeros que no he visto desde marzo y tener algún recuerdo para finalizar estos seis años que pasamos juntos", expresó Milagros Carabajal, estudiante de sexto año de la EPET 19 de Plottier, de donde egresarán 41 estudiantes.

La joven contó a LMN que hace dos semanas, a través de notas, ya habían empezado a realizar pedidos tanto a las autoridades de la escuela como a la Municipalidad para poder concretar el egreso presencial, que ahora tendría fecha: el 18 de diciembre.

EPET 11

"Hablamos con Dirección, con nuestros padres, con el municipio. Nos dijeron que nos iban a apoyar con todo lo que propongamos con el tema de los actos, pero que no podían hacer nada", contó. Ahora, según dijo, están a la espera de conocer el protocolo y sanitario y realizarlo de forma virtual no sería una posibilidad. "Mis compañeros habían dicho que si se hacia de forma virtual no se iban a conectar directamente, porque era hasta triste la idea de conectarse a un acto virtual", afirmó.

En tanto, en el CPEM N° 6 de Cutral Co también empezaron a pensar alternativas para poder realizar el acto y que esto no implique la concentración de mucha gente. "Ayer estábamos hablando por WhatsApp y decíamos de hacer un acto por curso con muy poca gente, es decir, cada alumno puede invitar a un par de integrantes de la familia, no a todos. Pero aún no es nada concreto", contó Agustín Sarabia, de quinto año.

CPEM 6 de Cutral Co Facebook

El estudiante opinó que "estaría bueno que al menos tengamos un acto presencial porque sería nuestro último acto, pero eso no lo decidimos nosotros". Reconoció, igualmente, que al principio no se puso tan contento "ya que me había olvidado de que teníamos que hacer actos y demás", aunque después "hablé con mis compañeros y me empezó gustar la idea de hacer un acto tranquilo y con poca gente".

En tanto, en el CPEM 29 de la ciudad de Neuquén todo indicaría que el acto presencial de egreso de quinto año no se realizará este año sino en febrero del 2021, según lo que se venía conversando hasta el momento. "Me compré los tacones desde principio de año. Si se hace al aire libre, aunque vaya con shortcito, al menos voy a usar los tacos", bromeó Milagros Quezada.

La adolescente consideró que sería "mejor" realizarlo el próximo año ya que a esta altura del año muchos de sus compañeros todavía "están en proceso" de aprobar por completo todo el cursado, ya que no pueden repetir de año y las notas cierran el 20 de noviembre.

CPEM-26.jpg

"No me molesta que se posponga un par de meses más. Y prefiero que sea afuera porque hay más contacto con los profes y se podría hacer con las medidas necesarias", opinó.

Y dio pocas precisiones sobre la forma en que se realizaría, ya que se desconoce el protocolo sanitario establecido por las autoridades del Ministerio de Educación. "Estaban hablando (en la escuela) que sea virtual pero antes de la resolución. Yo imagino que capaz es virtual y cuando esté todo bien va a ser presencial. Están viendo si sería afuera sólo los egresados o con algún familiar. Tal vez cambia, no lo sé"