Alternativas

telegram.jpg

Telegram

Desde 2013, la creación de los hermanos Durov, cuenta con más de 200 millones de usuarios y un servicio sin publicidad que hace foco en la seguridad brindando un sistema de cifrado y autodestrucción de mensajes.

Aspectos a destacar: podemos enviar archivos de hasta 1,5 GB contra los 100 MB que ofrece WhatsApp), colocar una clave de seguridad para que sólo el usuario pueda acceder a la aplicación, disponer de canales con diversas temáticas de interés, crear grupos sin límite de usuarios (WhatsApp limita a 256 usuarios por grupo)

Signal.jpg

Signal

Desarrollada por Open Whisper Systems, es la más segura de aplicaciones, de hecho, esta empresa controla el principal sistema de cifrado del mercado. Edward Snowden ha hecho famosa a esta app al aconsejar su uso en las redes sociales.

Signal ofrece los mismos servicios que otros sistemas pero su seguridad es cosa seria, agregar contactos se hacer por medio de números especiales o códigos QR, no guarda conversaciones en la nube y las copias de seguridad son locales, tiene una opción para hacer que los mensaje desaparezcan en un determinado tiempo y hasta podemos bloquear la captura de pantalla.

wire-alternativa-whatsapp-telegram.jpg

Wire

Esta aplicación cuenta con cifrado de extremo a extremo, ofrece chats seguros y mensajes temporizados, videollamadas, compartir pantalla a otra persona o grupo como ofrece WhatsApp y, para los amantes de la música, integra Spotify Premium.

threma-interfaz.jpg

Threema

Esta app no es gratis pero es sinónimo de anonimato absoluto ya que no requiere que el usuario asocie su número, cada persona se identifica y los nuevos contactos se agregan y validan mediante un código QR. Los contactos y grupos se almacenan en el Smartphone del usuario, el servidor de la app no guarda información de los usuarios. Todas las actividades que se realicen están cifradas.

Viber-Out-App.jpg

Viber

Esta app gratuita con cifrado de extremo a extremo ofrece todas las aplicaciones de los servicios de mensajería y la posibilidad de utilizarla como aplicación escritorio ( compatible con Windows, Mac y Linux), se puede comprar crédito para llamar a cualquier parte del mundo, ofrece chats públicos o privados a los que se puede acceder con una clave que se le solicitara al usuario.