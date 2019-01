Qué vinos tomar en una mesa ligera y fresca

Ensaladas verdes. Después de un día agobiante –solo es agobiante si no se está de vacaciones; de lo contrario el verano no agobia– una ensalada de verdes con tomates secos, queso de cabra y olivas negras, por ejemplo, puede ser una solución para irse a dormir y pasar una noche etérea al runrún del ventilador de techo. Pero para que la ensalada no sea un plato triste, acompañarla con una rica copa de vino blanco puede ser una idea perfecta. Un Sauvignon Blanc helado funciona diez puntos, como Doña Paula Estate (2018, $349) complejo y tropical, Andeluna 1300 (2018, $315) cítrico y nervioso, Casa Boher (2018, $360) para un sabor ligeramente ahumado.