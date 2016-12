Natalia Pérez Pertino

Amenazó de muerte en una peña a Paola Díaz, su ex, fue hasta la casa de ella, roció con nafta súper la casilla y la prendió fuego sin importarle quién estaba adentro. En el interior dormían cuatro hijos de la mujer, su yerno y una nieta de apenas seis meses. Enrique Bernardo Martínez, de 43 años, fue acusado de homicidio agravado y quedó preso por seis meses a la espera de un juicio por jurados.

El fiscal Maximiliano Breide Obeid explicó que el 18 de noviembre de 2007 alrededor de las 2:30, Martínez “desató un incendio en una casilla de madera en el sector de El Tanque de Parque Industrial, donde murieron seis personas”.

La víctimas fueron la hija mayor de Díaz, Johana Sánchez (19), junto a su pareja, Diego Villegas (23), y su pequeña hija, Milagros Villegas (seis meses). También estaban otros tres hijos de Díaz, Anahí Sánchez (9), Vanesa Sánchez (7) y Milton Sánchez (11), quien fue rescatado por los vecinos, pero murió tres días después por una falla multiorgánica producto de la gravedad de las quemaduras en su cuerpo.

El fiscal detalló que esa noche, el acusado se encontró con su ex en una peña en el CPEM 60, se sentó cerca de Díaz y su amiga y comenzó a molestarla. Tras discutir y amenazarla de muerte, un guardia lo sacó del salón. Martínez pasó a comprar dos cervezas y luego un bidón de nafta súper en la estación de servicio de Parque Industrial. Se dirigió a la casa de su ex y la prendió fuego.

La fiscalía reconstruyó los hechos y sindicó a Martínez como el principal sospechoso del crimen. Toda esa evidencia permitió acusarlo de homicidio agravado por el uso de un medio idóneo para crear un peligro.

La defensa no se opuso, por eso la jueza Ana Malvido hizo lugar a la acusación y al pedido de prisión preventiva por seis meses.

Casi una década prófugo

“Desde que se lo sindicó, automáticamente se fugó”, aseguró el fiscal. Tuvo pedido de captura nacional e internacional y pasaron nueve años desde el hecho hasta que Martínez fue capturado en un pueblo de Jujuy.

En enero fue a realizar el trámite de renovación del DNI y el sistema registró que había adulterado sus huellas digitales.

Prófugo

Logró esconderse de la Justicia durante nueve años

18/11/07 - Quemó y mató a 6 personas

Martínez compró un bidón de nafta, roció la casilla de su ex y la prendió fuego. Murieron cuatro menores y una joven pareja.

30/11/16 - Lo capturaron en Jujuy

En un operativo entre las policías de Neuquén, Salta y Jujuy, lo atraparon en la casa de un hermano en Aguas Calientes.

9/12/16 - Fue acusado de homicidio

Le dictaron 6 meses de prisión preventiva. Enfrentará un juicio por jurados y podría recibir la pena de cadena perpetua.

“Hubiera preferido que me mate a mí y no a mis hijos”

NEUQUÉN

Sentada en la sala donde minutos antes habían acusado a su ex pareja por matar a cuatro de sus hijos, a su yerno y a su nieta, Paola Díaz, de 44 años, aún recuerda con lujo de detalles el encuentro con Martínez en la peña. “Me apretó contra el cuerpo de él y me dijo: ‘Te voy a golpear donde más te duele y después no voy a parar hasta verte en un cajón, te voy a matar’”, fueron las palabras con las que la amenazó de muerte.

“Fueron 9 años de vivir esperanzados y a la vez sin esperanza. Por eso cuando me avisaron que lo habían atrapado, para mí fueron muchos sentimientos encontrados. Bronca, ira, alegría y saber que por fin se va a hacer justicia. Ahora lo único que queremos es que le den cadena perpetua. Sé que va a pagar, pero yo a mis hijos no los tengo”, sostuvo en diálogo con LM Neuquén Díaz, quien hasta el día de hoy siente que está enterrada junto a sus hijos.

Contó que dos meses antes del hecho, ella había echado a Martínez de la casa donde convivieron casi un año y medio. “Yo viví el infierno con él y las amenazas no se las contábamos a ellos (familia de Villegas) porque mi yerno me había pedido que no les contáramos”, indicó la mujer. Detalló que su ex se ponía violento cuando consumía drogas y alcohol y que todas las noches dormía con un cuchillo debajo de la almohada.

“Yo cometí el peor error de mi vida, como siempre digo”, confesó Díaz sobre el sentimiento de culpa que la atormenta todos los días por haber salido esa noche y haber seguido el consejo de su amiga de quedarse en el lugar tras las amenazas. “Si me hubiese ido en ese momento, hubiese salvado la vida de ellos. Hubiera preferido mil veces que me matara a mí y no a mis hijos”, concluyó la mujer.

Alegría y furia

Pide que vaya a la cárcel de por vida

Envuelta en un mar de lágrimas, Irma, la madre de Diego Villegas, le agradeció al fiscal por encontrar al “asesino” de su hijo y su nieta. Afuera de la sala, aferrada a las fotografías de su hijo, su nuera y su pequeña nieta, aseguró que espera que Martínez sea condenado a perpetua. Tanto ella como sus otros hijos responsabilizaron a Paola Díaz por la muerte de la joven pareja y la beba. “Volvió de bailar a las 9 de la mañana, no le importaron sus hijos”, sentenció Irma.