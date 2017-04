"Queremos jugar en las elecciones de este año y en las de 2019"

¿Quién lo acompaña hoy en el sector Blanco?

Más que individualizar personas, hay que ver el peso político que tenemos. Lo que nosotros debemos plantear es nuestro posicionamiento dentro del partido, que alcanza el 30 por ciento.

¿Usted está pidiendo que lo dejen participar en este año electoral?

No, lo que digo es que no me pueden prohibir. Se habló mucho de la reforma política, se convocó a los demás partidos políticos, algunos que no tienen ni la mitad de votos de nuestro sector. Se dio este debate para afuera pero no para adentro del partido, como tampoco sobre otros temas sensibles para la provincia como los hidrocarburos. La reforma política se hizo en la Legislatura pero no se trasladó al partido, por ejemplo, en la aplicación del sistema d’hondt o en la participación en partes iguales de la mujer.

Se discutió mucho en esa reforma la participación de las listas colectoras que finalmente no se tocaron. ¿Le sirve al MPN?

Lo que pasa es que se desvirtuó esto, cuando nosotros hicimos en su momento acuerdos con las colectoras fue con un partido, para que este venga con sus candidatos a apoyar. Ahora ponemos afiliados al MPN y armamos colectoras con eso, es decir, nos robamos votos a nosotros mismos.

¿Le interesaría ser candidato a diputado?

En el trabajo que estamos haciendo empezamos subiendo una escalera, lo primero es este 2017 y en el segundo piso aparece el 2019. No vamos por una candidatura, queremos tener una participación electoral amplia.

¿Está hablando de la gobernación?

Todo, las diputaciones, las intendencias, después veremos quiénes son las personas que lo harán. Tenemos 52 mil votos.

¿Cuál es su actividad política hoy?

Tengo reuniones pautadas en Loncopué, Zapala, Centenario, después Neuquén capital para ver qué vamos a hacer en 2017 y armar equipos y candidatos pensando en 2019. El nuevo esquema de poder tiene que ser con cabezas políticas en todas las localidades. Y no una bolsa de plata tres meses antes, ese es un modelo que está agotado.

¿Siempre dentro del MPN?

Algunos quieren echarnos. En su momento veremos qué hacer.

¿Siente que el partido hoy no tiene vida interna, dado que es un solo sector el que conduce la Junta y la Convención?

El partido tiene lista Azul y Azul y Blanca. No hay Blanca porque yo en su momento, como presidente del MPN, decidí que mi sector no podía competir porque no correspondía, pero eso no quiere decir que no vamos a tener participación a futuro.

El gobernador y el vice, bajo la lupa

—¿Habla con Gutiérrez?

La última vez fue cuando ya como gobernador electo me pidió que me baje de la candidatura a intendente. Yo era el que mejor medía y viene el presidente a pedirme que me baje. Él sabrá el porqué de esa decisión.

—¿Cómo lo califica como presidente del MPN?

Si no tiene la capacidad de unir al partido, va a ser sólo un dirigente del sector Azul. Si une a todos, podrá convertirse en un dirigente importante.

—¿Y Figueroa?

Es un chico que tiene posibilidades pero tiene la misma materia pendiente que Gutiérrez pero como presidente de la Convención.

Qué piensa de la foto de Pereyra, Sapag y Gutiérrez a la que no fue invitado

El acto que se realizó en el sindicato de los petroleros, donde posaron para una foto el ex gobernador Jorge Sapag, el actual mandatario provincial, Omar Gutiérrez, y el titular del gremio, Guillermo Pereyra, dejó la sensación de que el MPN buscó mostrar una imagen de unidad de cara a las elecciones de este año.

Sin embargo, a Jorge Sobisch, que había sido precandidato en la última interna a gobernador, no se lo invitó.

“Las razones habrá que preguntárselas a ellos. Yo no hago especulaciones sobre supuestos. Cada uno que se haga cargo. No les interesará, estarán pensando en neutralizarme o que vaya por fuera del partido, desconozco”, señaló al ser consultado sobre el tema. Y advirtió: “Los que hoy se muestran como aliados en su momento fueron aliados míos. Las alianzas se dan naturalmente, pero no creo que esto sea un impedimento de que si piensan en una lista común no puedan dar lugar a la participación de otros actores”.

El ex gobernador resaltó que debe darse un debate interno para resolver en qué línea debe pararse el partido. Recordó que el MPN apoyó en su momento al kirchnerismo y que hoy está con el macrismo.

“Yo ya he fijado la postura de no alinearse sin tener participación en las decisiones nacionales”, concluyó.