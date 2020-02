"Queremos respeto, que esto termine y no que suspendan sobre la hora"

El único acusado por el femicidio de Cielo, Alfredo Escobar, no estuvo presente durante la audiencia de este jueves por presentar un mal estar estomacal. La magistrada advirtió a sus abogados que la próxima vez que se ausente deberán presentar un certificado médico o sino será buscado por las fuerzas policiales.

La primera parte de la audiencia se hizo sin público a pedido de la jueza Ana Malvido. Es decir, toda la argumentación sobre el pedido de reprogramación de la defensa y la respuesta de las partes acusadoras, fiscalía y querella, transcurrió a puertas cerradas por pedido de la magistrada.

Luego, del cuarto intermedio y ante un pedido del querellante Marcelo Hertzriken Velasco, se habilitó el ingreso a la prensa a la sala donde finalmente se suspendió el control de acusación, tal como resolvió la jueza Malvido. En representación de la fiscalía estuvieron la fiscal del caso Sandra Ruixo y la fiscal de Violencia de Género, Carolina Mauri.

AM-audiencia-femicidio-Cielo-Lopez-(10).jpg La audiencia de control de acusación por el femicidio de Cielo López fue postergada.

Además, estuvieron presentes en la sala el papá y las hermanas de Cielo, junto a otros familiares y amigos. Todos se mostraron molestos con la decisión de postergar la audiencia. Previo a ingresar, tanto el padre como Melisa, una de las hermanas, afirmaron que su intención es que Escobar vaya a juicio por jurados.

“Si no la violó, por qué la mató”, se preguntó Melisa, sobre la posibilidad de que la nueva defensa quiera discutir la calificación legal tanto de la violación o de femicidio. “Para mí esto pasó la semana pasada, me levanto todos los días pensando en lo que le pasó. Es inexplicable. No le deseo a nadie esto ni tener que estar acá. Quiero que la justicia pueda hacer lo que tenga que hacer”, expresó.

La previa de la audiencia

"Nos respondieron que sólo puede pedir la reprogramación quien solicitó la audiencia", explicó Gustavo Lucero, quien asumió la defensa técnica de Escobar, junto a otras dos abogadas. "Lo que vamos a hacer como defensa es que una abogada del equipo se presentará a la audiencia y pedirá ante la jueza que sea postergada", sostuvo, algo que finalmente fue aceptado por Malvido.

AM-audiencia-femicidio-Cielo-Lopez-(9).jpg

La fiscalía y la querella adelantaron a este diario que están en condiciones de presentar todas las pruebas para ser llevadas a un juicio que demuestren que Alfredo Escobar es culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio doblemente agravado, por femicidio y por criminis causa.

"El femicidio de Cielo irá a juicios por jurados y no a un acuerdo", había sentenciado el fiscal general José Gerez, tras difundirse en otro medio regional la posibilidad de arribar a un acuerdo de responsabilidad y pena, y agregó que la voluntad de la familia de Cielo es que el pueblo juzgue "semejante atrocidad".

Cabe recordar que Cielo López, de 18 años, fue violada y asesinada de un golpe en la cabeza el 13 de septiembre de 2019. A los dos días, unos pescadores encontraron parte de su cuerpo por casualidad, en el río Limay, a la altura de China Muerta. Entre las pruebas que presentará la fiscalía están los rastros de sangre hallados en la casa de Escobar -escena del crimen- que condicen con la sangre de la joven, semen con ADN de Escobar en el cuerpo de Cielo, y los análisis de las antenas telefónicas que ubican a Escobar en la zona donde apareció el cuerpo descuartizado de la joven.

