¿Quién era la víctima y qué se sabe del brutal crimen del barrio San Lorenzo?

Este martes Andrés César Amuñanco, de 41 años, fue asesinado en su propia casa, ubicada sobre la calle Gasowsky en el barrio San Lorenzo . El homicidio ocurrió entre las 7 y las 8 de la mañana. Ya pasado el mediodía, un vecino vio abierta la puerta. Lo llamó y como no obtuvo respuesta, ingresó. Se encontró una traumática postal. Su vecino asesinado, tirado en el suelo de su propia casa.

El fiscal Andrés Azar confirmó que dos sujetos fueron demorados. "Hay una parte de la investigación que no queremos dar a conocer para no retrasar las cosas", aclaró el fiscal. Pero, en declaraciones a LU5, contó que "se dio una discusión entre la víctima y una de las personas demoradas" y que "muchos vecinos aseguran haber escuchado que se estaban peleando".

Ahora se está investigando cuál fue el motivo de la violenta discusión que terminó en un homicidio. Según testimonios de los vecinos, víctima y victimario (o victimarios), se conocían, vivían en la misma cuadra, y se trataban habitualmente, pero las peleas también eran recurrentes.

ON - Muerto en Gasowsky San Lorenzo (6).jpg Omar Novoa

Los dos sospechosos fueron detenidos el mismo día del crimen. Uno de ellos tiene algunas lesiones. Creen que fueron producto de la pelea con la víctima. Ahora, en el transcurso del día, deberán resolver la situación procesal de ambos. El fiscal Azar anticipó que realizarán seguramente una audiencia de formulación de cargos.

Por el momento, parece no haber dudas de que los detenidos están vinculados al homicidio. Pero no se sabe si al momento del hecho estaban los dos o si uno llegó después y lo ayudó ya con el homicidio consumado. Sea como fuera, será trabajo del fiscal dilucidar cómo ocurrió el asesinato. "No había más personas", confirmó Azar.

"El alcohol es un común denominador"

El fiscal Azar dijo que "un común denominador en los últimos homicidios de este tipo es el alcohol. Personas conocidas, que incluso tienen una cierta relación de amistad y terminan desconociéndose y suceden estos desenlaces fatales.

El alcohol habría estado presente también en el homicidio de Amuñanco, ocurrido este último martes en el barrio San Lorenzo de Neuquén capital.