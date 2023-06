Quién es la compañera de fórmula presidencial de Jesús Escobar

“Santiagueña, profesional, diplomada, concejala, siempre trabajando junto a los humildes. Referente y luchadora de los derechos de las mujeres. Es comprometida, sensible, seria y firme, así es la futura vicepresidenta de la Nación , Marianella Lezama Hid”, afirmó Escobar al presentar a su compañera de fórmula.

“La clase política argentina es una desgracia. Miren al Frente de Todos, a Juntos por el Cambio, a Milei, peleándose todos contra todos, cuidando su trasero. Mientras tanto, millones de argentinos no tienen para comer, hay niños que comen una vez al día, otros tantos no llegan a fin de mes. Hay que echarlos con los votos. Los y las invito a ser dueños de nuestro destino. Vamos a hacer un gobierno para el pueblo y no para los ricos. Voy a ser presidente y vamos a gobernar juntos”, aseguró Jesús.