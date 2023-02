Quién es la famosa con la que Fede Bal engaña a su novia hace más de un año

La bomba estalló el martes por la noche y sus esquirlas siguen dejando secuelas. El escándalo que lo tiene a Fede Bal como protagonista sigue sumando data cada vez más picante, luego que se supiera que le habría sido infiel a su novia, Sofía Aldrey durante más de un año. Yanina Latorre reveló que no solo que la engañó, sino que lo hizo con una famosa que hasta ahora no se sabía que estaba soltera.

Sobre la situación sentimental de Albertario, Yanina Latorre no pudo confirmar si está o no separada, aunque por los chats que leyó, cree que está soltera. "Creo que está separada. En una de los chats, ella le dijo ‘dejé a los chicos con el padre, y por eso entendí que estaba separada. Yo no la vi en Miami”, reveló la panelista.

Fede Bal Albertario 2.jpg

“Él le pide una foto, ella le manda una foto de sus nalgas. 'Ahí hay una mejor de orto', le dice ella y le manda otra. 'Te lo voy a morder', le dice él. Y ella le dice 'lo necesito'. Son todos chats hot", relató Yanina Latorre antes de agregar con humor: “¡Esto nunca me pasó! ¡Necesito que me pase!”.

Fue ahí que Ángel de Brito le recordó que una vez Fede Bal estuvo atrás de ella: “Menos mal que no pasó porque sino iba a estar en estos chats”.