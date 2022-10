La desilusión que se llevó Carmen Barbieri al recibir un regalo que compró por internet

Carmen-Barbieri-Fede-Bal.mp4

Al ser consultada por sus compañeros sobre qué era lo que pretendía hacer para celebrar, Barbieri mencionó que no tenía certezas aún: "No sé si no quiere hacer nada por su cumpleaños, no me contó. Dijo que nos iba a ver (en el programa), como todas las mañanas".

Intrigado por la situación, Pampito le insistió a Carmen para que le de algún detalle sobre lo que le había comprado de regalo a su hijo: "¿Qué le compraste?". En ese momento, la conductora no tuvo más remedio que revelar lo que le sucedió cuando intentó sorprenderlo.

"Por Internet compré unos globos, que adentro tienen un montón de luces y me llegaron las baterías pero los globos no vinieron”, le respondió a Pampito, de manera desilusionada, ya que había poco tiempo para reparar el asunto.

Su compañero fue empático con la tristeza de ella por lo sucedido e intentó buscarle la solución: "¿Cómo no vinieron? Capaz que están desinflados". A lo que Carmen respondió que había agotado las posibilidad y el problema fue de parte de los que se lo enviaron. "No, pero no soy tonta. Lo abrí y están las diez baterías y ningún globo. ¡Qué me los manden, que es hoy el cumpleaños!", solicitó con urgencia.

Para cerrar el asunto y salir del lamento por el regalo que no pudo ser, le dedicó unas palabras: "Qué seas muy feliz, hijo. Empieza tu año. Es libriano, es mamero, es cariñoso".