Quién es quién en el encierro

Cobrar un sueldo del Estado para estar en cuarentena ya genera varias críticas de quienes no facturan.

La situación de aislamiento, el encierro y el tiempo para generar todo tipo de reflexiones sociales están poniendo blanco sobre negro en distintas situaciones cotidianas que antes permanecían eclipsadas por el ruido y la vorágine del día a día. Se sabe que una sector de la sociedad está exceptuado del decreto presidencial, como los médicos, los enfermeros, los policías y los comerciantes de productos esenciales. La clase política, también en los mandos relacionados con la emergencia del COVID-19. En estos días, se escuchan cada vez más cuestionamientos tanto en las redes sociales como en las conversaciones informales sobre el rol que cumplen determinados funcionarios públicos. Se sabe que no todos están trabajando en el marco de la emergencia, ya sea desde los cargos ejecutivos, legislativos o judiciales. Las críticas llueven de parte de los autónomos y monotributistas (albañiles, electricistas, odontólogos, psicólogos, etc) que por estos días no pueden facturar un solo peso y son el grupo de mayor presión para romper la cuarentena obligatoria. Quieren trabajar tomando todas las medidas sanitarias, pero en un contexto donde la economía está frenada y la oferta y la demanda de productos y servicios es acotada. “Qué hacen los concejales si todo lo decide un intendente o qué hacen los diputados si todo pasa por un gobernador”, es una frase –palabras más, palabras menos– que se repite en las conversaciones familiares más politizadas. También ocurre algo similar con los docentes. Están quienes tienen el compromiso de hacer un seguimiento de los contenidos escolares y hasta marcar vínculos con sus alumnos más allá de lo institucional, como aquellos que están “de vacaciones”. En un futuro, se verá quién es quién.