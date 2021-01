Quiénes pueden viajar a Chile y cómo pueden regresar al país

El tránsito por pasos fronterizos con Chile no habilitados, “es un hecho relativamente frecuente que se da en el verano. Recuerdo que el verano pasado sucedió al igual que veranos anteriores”, advirtió Sueldo en declaraciones a LU5.

Dijo que, más allá del contexto de pandemia actual, “hay gente que, en vez de utilizar los pasos oficiales habilitados, donde queda registrado su ingreso, optan por pasar como si no hubiese ninguna frontera y todo fuese un solo país”.

Señaló que, en el marco de esta pandemia y de la segunda ola, Japón anunció hoy el cierre de sus fronteras y la extensión de la prohibición de circular en grandes áreas del país. Medidas similares adoptaron en Ecuador y en Francia, incluso hasta el 30 de abril.

“Hemos dispuesto el 25 de diciembre del año pasado hasta el 8 de enero, que se ha renovado hasta el 30 de marzo, el cierre de todas las fronteras terrestres. Esto quiere decir que para ingresar a la Argentina debe hacerse únicamente por Ezeiza”, subrayó Sueldo.

Admitió que esta medida tiene su impacto en la región debido al flujo que hay entre ambos países limítrofes. Alentó a los que quieran viajar desde la Argentina hacia Chile, ya sea por una cuestión económico, previsional, familiar o por enfermedad. En caso de tener documento chileno, se acerquen al Consulado de ese país en Neuquén y averigüen los requisitos para poder ingresar.

“Les puedo adelantar que desde hace 15 días las autoridades chilenas están pidiendo para ingresar a su país el PCR negativo, igual que pedimos nosotros, con un resultado no mayor a las 72 horas”, sostuvo el titular de la delegación Neuquén de Migraciones.

El funcionario subrayó que deben saber que al salir de Argentina firmarán un compromiso porque “después no van a poder reingresar a la Argentina por los pasos fronterizos terrestres, por donde salieron, porque hasta al menos el 30 de enero están cerrados. Pueden volver únicamente a través de Ezeiza”.

Insistió en que deben estar informados porque quizás no todos luego estén en condiciones económicas de costearse un viaje a Santiago de Chile para volar a Ezeiza.

Respecto a los repatriados, sostuvo que aún quedan, pero que no habrá novedades al menos hasta febrero.

Señaló que el año pasado se realizaron cinco operativos para poder repatriar a unas 850 personas por los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado.

“Sin embargo, ha quedado gente en Chile que todavía está pidiendo volver. Si bien no se ha registrado en los consulados de Concepción y Puerto Montt, porque no sabía cómo haberlo, no lo hizo y ha quedado fuera de los operativos”, aclaró.

Dijo que, por ahora, “no está pensado agregar un nuevo operativo. Seguramente en febrero tendremos alguna novedad. De todas maneras, los que han quedado son mucho menos que al principio de la pandemia”

Este miércoles, se realizó un operativo de Gendarmería Nacional Sección ICALMA en conjunto por personal de la Comisaria 47 de Villa Pehuenia para devolver a tres hombres y una mujer de nacionalidad chilena que habían ingresado de forma ilegal por Batea Mahuida.

Según explicó Sueldo, dos tenían documentación chilena vigente y dos estaban indocumentados. Se los detecto en flagrancia. Se hizo contacto con autoridades chilenas y se produjo la evacuación hacia Chile.

“No fueron encontrados por casualidad. Gendarmería siempre está muy atenta, más en este período del año, que se produce este tránsito ilegal de personas. Seguramente alguno más se va a encontrar en las próximas semanas”, cerró el funcionario.