Quiénes son los dos neuquinos que van a tocar con el legendario guitarrista Paul Gilbert

De la cita participarán dos reconocidos artistas locales de las seis cuerdas: Rodrigo Zapata y Howen Rava. En la previa del show, que será el próximo 25 de octubre en el Cine Teatro Español, eligieron a LM Neuquén para contar sus expectativas y deseos al respecto.

Con tan solo 24 años, Howen Rava ostenta una importante carrera como músico. El guitarrista de la reconocida banda de metal sinfónico Elessär, comenzó a tocar en su niñez. “Comencé con la clásica alrededor de los siete años, pero empecé a formar bandas alrededor de los nueve, cuando mis abuelos me regalaron mi primera guitarra eléctrica”, comentó.

El joven tiene una importante conexión con Rodrigo Zapata, ya que fue su primer profesor y tiene gratos recuerdos de las clases. “Personalmente, creo que es un gran referente a nivel nacional e internacional, uno de los más eximios que tiene nuestro país. Así que estoy muy contento de poder tocar con él y con Paul”, manifestó.

Fue durante las clases que Zapata le prestó un disco con canciones de distintos artistas, entre los que se encontraba Gilbert y con el que Rava quedó fascinado rápidamente. “Escuché Technical Difficulties y pensé que era un monstruo. Entonces, me empecé a meter a sacar fraseos y temas de él. Es el guitarrista que más me marcó”, contó.

Por aquellos años no se imaginó que tendría la oportunidad de tocar con su ídolo. No fue hasta hace tres meses atrás, que la producción del espectáculo se comunicó con él para contarle que su sueño se haría realidad. “No lo podía creer. Fue una noticia increíble”, dijo con alegría.

Rava se define como un guitarrista melódico. Si bien suele utilizar fraseos similares a los de Gilbert, tiene un estilo propio en el que siempre predomina la melodía, antes que la velocidad u otros recursos clásicos del rock.

Todas sus expectativas están puestas en dar un gran espectáculo y lograr que se llene el Cine Teatro Español. “Esta fecha para mí es muy especial. Voy a poner lo mejor de mí y esperar que salga lo mejor”, concluyó.

Tienen que ir a ver a Paul Gilbert porque va a ser un recital muy especial y es uno de los exponentes de la guitarra más grandes a nivel mundial.

Rodrigo Zapata es un afamado guitarrista neuquino, no sólo por los increíbles solos que compuso para las bandas que integró y como solista, sino también porque fue el profesor de varios músicos que hoy desarrollan sus carreras en Neuquén. A sus 34 años, recuerda con cariño sus inicios en el arte de las seis cuerdas, ya que fue su hermano mayor quien le enseñó a tocar el instrumento.

Se trata de un músico con una rica carrera, ya que ha participado de diversos concursos de guitarra, donde ha llegado a quedar entre los mejores del mundo. Años atrás, tuvo la posibilidad de tocar junto a uno de sus grandes ídolos, Greg Howe, en una competición que se desarrolló en Buenos Aires. Esa fama lo llevó a ser uno de los elegidos para acompañar a Gilbert.

“Meses atrás me llamaron de la producción y me preguntaron si quería participar. Obviamente, les dije que sí. Estoy muy agradecido de que me hayan tenido en cuenta”, comentó al respecto. “Tocar con Gilbert es una súper oportunidad. Tanto él como Howe son guitarristas de los que intenté aprender escuchando sus discos”, sostuvo.

A pesar de ser reconocido por sus colegas como un excelente guitarrista, en los últimos años se abocó a la composición de música para películas y obras teatrales, por lo que aseguró que tiene que practicar antes de subirse al escenario con Gilbert. “Si agarro la guitarra es para improvisar, pero la realidad es que la estoy tocando poco. Siempre trato de buscar algo propio, no soy de copiar cosas”, explicó.

“Mis expectativas están puestas en que no se me corte una cuerda”, dijo entre risas. “Sé que va a estar genial, increíble. No tengo expectativas posteriores, sólo disfrutarlo”, manifestó.

Pero tocar junto a Gilbert no es lo único que le despierta alegría a Zapata. “Tocar con Howen es un honor para mí, de la misma manera que tocar con Gilbert. Es un gran guitarrista y un gran ser humano. Lo conozco desde que era muy pequeño, cuando ya tocaba increíble. Estoy muy contento”, contó.

Zapata tiene varios proyectos simultáneos en Buenos Aires, donde vive actualmente, entre los que se destacan la composición de La Cueva de los Espejos, música incidental para una obra de teatro; Futura, su banda de rock, y su carrera como solista.

Es muy loco tocar codo a codo con uno de los tipos que admiro como guitarrista muchísimo.