Quieren frenar las tomas con loteos a bajo costo

La mayoría rescata el antecedente del Foro de la Meseta, que aplicó el ex intendente Horacio Quiroga, aunque critican que el Estado no se ocupe de financiar las redes de agua, gas y luz para los lotes.

Atilio Sguazzini, presidente del bloque del MPN, indicó que el oficialismo impulsará una batería de medidas legales para frenar las tomas, que irán desde la regularización de asentamientos a la construcción de casas y, "para abordar la demanda nueva, loteos con servicios".

Recordó que él participó como técnico en la creación del Foro de la Meseta, en 2010. "La meta era lograr 15 mil soluciones, pero Estado se retiró, cedió su parte a una organización como Mercantiles y perdió su rol, ese fue el error grave de Quiroga", subrayó.

Para Guillermo Monzani, de Juntos por el Cambio-UCR, "el modelo del Foro de la Meseta funcionó, porque de a poco están haciendo lotes con servicios que se pagan, no hay especulación, y tenés un terreno con cordón cuneta, gas, agua y electricidad a 700 mil pesos, menos de 8 mil dólares". Reconoció no obstante que se podría mejorar "y, con quienes no lleguen al aporte, que el Estado ponga algo de dinero para los servicios".

Para Marcelo Zúñiga, del Frente de Todos, la solución pasa por "crear un banco de tierras fiscales, como establece la ordenanza 13747 de 2017, que nunca se reglamentó". Coincidió en que los loteos con servicios son viables, "aunque la demanda habitacional es heterogénea y necesitamos respuestas para cada segmento".

Sobre el Foro de la Meseta, coincidió en que "hay que potenciar esa experiencia y facilitar la infraestructura, que es lo más caro, sino el Estado se cruza de manos y las familias llevan 10 años haciéndose cargo". Abogó también por "una regulación del mercado del suelo, porque los privados y quienes hacen negocios desde el Estado se apropian de la renta, con sobreinversión en Leloir o la costa del río para disparar el precio de la tierra, mientras desinvierten en zonas como la que ocuparon".

Marcelo Bermúdez, de Juntos por el Cambio-PRO, fue otro que mencionó los loteos con servicios como solución "porque, al entregar la tierra pública sin costo, no hay posibilidad de toma". Dijo que hay que convocar "a organizaciones sindicales y empresariales o cooperativas y que los inscriptos paguen cuotas para tener su terreno con infraestructura".

Natalia Hormazábal, del FIT, también señaló como una salida los loteos a bajo costo "porque hay mucha tierra disponible y se puede avanzar sobre las 400 hectáreas en el Parque Industrial", pero le sumó como propuesta "un plan de obra pública con prioridad en la vivienda social y el compre a las gestiones obreras, que es un reclamo de las cerámicas de la región". Observó que las tomas se dan en un contexto "en el que construyeron menos de 600 viviendas en dos años, muy lejos de una planificación acorde a la ciudad".

Para Nadia Márquez, de Democracia Cristiana, la demanda habitacional requiere "que no sea todo vivienda, sino empezar con lotes sociales con servicios, porque vas a las tomas y hay gente con posibilidad económica de construir, pero no puede pagar 10 mil dólares por un terreno".

Cuando en otras regiones del país suman dos habitantes nuevos, en nuestra provincia son tres. Ese ritmo acelerado se mantiene desde hace unos cinco años, asociado a la expectativa por Vaca Muerta. En el Municipio, lo consideran como una de las causas de la fuerte demanda habitacional.

--> ¿Qué opinan del Instituto Municipal de la Vivienda?

El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que quiere crear el intendente Mariano Gaido no termina de convencer a los concejales de la oposición, que advierten que puede convertirse en “otro IPVU”.

El titular del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, aclaró que se trata de una idea distinta, “porque no es de viviendas nomás, sino de urbanismo y hábitat”.

El edil oficialista les restó importancia a las críticas de la oposición, “porque son sobre la calidad del instrumento y en eso podemos lograr un consenso”.

Nadia Márquez, de Democracia Cristiana, fue la única que elogió el IMV, aunque aclaró que no quiere que funcione como su hermano provincial, el IPVU. “Vamos a sumar un registro único real para darle seguridad jurídica a la gente de que, si estás anotado, te toca y no van a acomodar a nadie”, recalcó.

Natalia Hormazábal, del FIT, opinó que el proyecto “es impotente porque no explica cómo se va a financiar y deja abierta la posibilidad de adjudicaciones arbitrarias mediante resolución interna”.

Desde Juntos por el Cambio-PRO, Marcelo Bermúdez, fue más tajante. Afirmó que será “un tercer fracaso porque repite lo que fracasó en el ADUS y el IPVU, que entre los dos gastan anualmente 700 millones de pesos en burocracia y no logran encauzar la demanda habitacional”.

Guillermo Monzani, del ala radical de Cambiemos, le sumó como crítica la incapacidad del Municipio de financiar viviendas con fondos propios, “lo que hace que no sirva como solución inmediata”. En tanto, para Marcelo Zúñiga, del Frente de Todos, el problema es “que implique duplicar estructuras burocráticas que ya existen en la provincia y la ciudad”.