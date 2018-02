Quieren que el predio de la U9 sea un espacio verde y de memoria

La propuesta se realizó este viernes en una reunión llevada adelante en el lugar con la subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia, Alicia Comelli.

“Los muros también son testigos de nuestra historia", sostuvo Noemí Labrune, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y subrayó la importancia de conservar un sector del edificio para un museo "que sea testigo de la historia de la cárcel porque esta forma parte de la identidad de la ciudad".

Embed Ya estamos dialogando con organismos de DDHH sobre cómo tiene que ser el nuevo pulmón verde de Neuquén. pic.twitter.com/3fyy6m27Uo — SubseDerechosHumanos (@SubseDDHHnqn) 9 de febrero de 2018

Los organismos, además, reclamaron que la otra mitad de las 9 hectáreas que conserva Nación también sea un espacio público y no se destine para un desarrollo inmobiliario.

Durante el emotivo encuentro participaron David Lugones, Raúl Radonich, Edgardo Kristensen, y Emiliano Cantillana Marchant, que fueron presos políticos en la ex cárcel federal. También se hicieron presentes la APDH, HIJOS Cutral Co, Familiares y Ex presos políticos de Cutral Co, Extensión Universitaria de la UNCO, Comisión de Memoria Colectiva, Observatorio de DDHH de la UNRN, la Junta de Estudios Históricos del Neuquén y la subsecretaria de Juventud Natalia Garay.

