La organización Estrellas Amarillas se movilizó hoy en la Avenida Argentina para juntar firmas y lograr que un 5% de lo recaudado en multas por alcoholemia sea destinado a campañas de concientización y prevención vial.

La ONG, junto al concejal Sebastián Gamarra, está llevando a cabo una junta de firmas para que el proyecto “Fondo Específico Alcohol Cero” pueda ser presentado en la Legislatura y aprobado. Consiste en que una pequeña porción de lo recaudado por multas de alcoholemia en conductores sea destinado a la financiación de campañas para concientizar a las personas sobre los riesgos de tomar y manejar.

Laura Marillán, presidente de la organización, explicó que “el dinero no se le va a entregar a la ONG sino que una vez que el proyecto sea aprobado, va a ser el municipio quien ponga los recursos para que sea pueda llevar adelante”.

Además, afirmó que “la ordenanza alcohol cero hoy en día es productiva” y que “está teniendo un buen resultado pero que es necesario mejorarla para que no se transforme solamente en una medida recaudatoria”. Es decir, que la gente no sólo no consuma alcohol por miedo a la multa sino que se pueda entender que “consumirlo y combinarlo con la conducción de un vehículo pone en riesgo, no sólo la vida de la persona que está haciendo la acción, sino también la de muchas otras que comparten la vía pública”.

Esta fue la tercera jornada y la próxima se realizará para la Fiesta de la Confluencia. Estrellas Amarillas debe presentar un poco más de 3 mil firmas para que pueda ser tratado y creen que “van a presentar muchas más porque la sociedad en su conjunto cree que este proyecto es necesario”.