Quini 6: resultados del sorteo de este domingo

En el sorteo Tradicional del Quini 6 , con más de 52 millones de pesos en el pozo, salieron el 0, el 8, el 34, el 25, el 14 y el 13. No hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo se acumula para el sorteo del miércoles.

En el sorteo de la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 61 millones de pesos en premios, el más alto de la noche. Salieron el 17, el 8, el 37, el 9, el 18 y el 11. No hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo se acumula para el sorteo de mitad de semana.

En la modalidad Revancha del Quini 6, que venía de entregar más de 57 millones de pesos a un ganador de la localidad de Coronel Pringles (provincia de Buenos Aires), hubo en juego 15 millones de pesos. Salieron el 23, el 10, el 2, el 5, el 25 y el 34. No hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo se acumula para el sorteo del miércoles.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, con ocho millones de pesos en premios, salieron el 42, el 23, el 15, el 11, el 12 y el 10. No hubo ganadores con seis aciertos, pero sí se repartieron el premio 41 ganadores con cinco aciertos: cada uno se lleva más de 195 mil pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles por la noche con más de 160 millones de pesos en premios.

El Brinco, sin suerte

En el sorteo del Brinco (el N° 1063) se pusieron en juego este domingo 11 de octubre por la noche más de 42 millones de pesos con más de 270 mil apuestas realizadas en todo el país. En la modalidad Tradicional, con más de 36 millones de pesos acumulados, salieron el 39, el 9, el 22, el 36, el 28 y el 31. No hubo ganadores con los seis aciertos y quedó vacante un pozo muy interesante para el próximo fin de semana.

Con los seis millones que pone en juego cada domingo, en el Brinco Junior salieron el 12, el 14, el 10, el 19, el 21 y el 11. Tampoco hubo ganadores con los seis aciertos.

El próximo sorteo del Brinco pondrá en juego más de 47 millones de pesos.

El Telekino quedó vacante

El sorteo del Telekino de este domingo por la tarde (el número 1476) puso en juego más de nueve millones de pesos. En el sorteo principal salieron el 1, el 2, el 5, el 7, el 10, el 11, el 12, el 15, el 16, el 18, el 19, el 21, el 22, el 24 y el 25. No hubo ganadores con los 15 aciertos y quedaron vacantes 8 millones de pesos.

En el Rekino salieron el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 11, el 13, el 14, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22 y el 23. No hubo ganadores con los 15 aciertos y el premio se lo repartieron 29 apostadores con 14 aciertos. Cada uno se ganó 11.388 pesos.

Salió el Loto

El sorteo de este sábado 10 de octubre del Loto, el número 3303, puso en juego un pozo acumulado de más de 410 millones de pesos y un ganador se llevó más de 47 millones. En el Tradicional salieron el 4, el 8, el 17, el 23, el 24 y el 31. Los dos jackpots fueron el 9 y el 3. El premio mayor, de más de 277 millones de pesos para el que acertara los seis números y los dos jacks, no tuvo ganadores. Per un afortunado apostador acertó el 6+1 y se lleva un pozo de 47.786.802 pesos. Con los seis aciertos no hubo ganadores.

En el Desquite del Loto salieron el 1, el 9, el 11, el 28, el 33 y el 41. Los dos jacks fueron el 4 y el 1. No hubo ganadores en el 6+2, quedando 277.717.680 pesos para el próximo miércoles, al igual que en el 6+1 ($10 millones) y con el pozo de los seis aciertos (17.973.934 pesos).

En el Sale o Sale del Loto los números que salieron fueron el 10, el 12, el 15, el 19, el 25 y el 34. Hubo 16 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva más de 117 mil pesos.

El miércoles que viene el Loto pondrá en juego un pozo de más de 385 millones de pesos.