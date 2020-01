Quintanilla y Peterhansel se adueñaron de la Etapa 9

Entre las Motos, Quintanilla le dio la primera alegría a Husqvarna en la presente edición de la carrera. El chileno ganó en 3h30:33 y dejó atrás por 1:54 a Price y por 2:42 a Barreda Bort. El líder de la categoría, Ricky Brabec, finalizó cuarto, a 3:55 del ganador.

La referencia argentina fue Kevin Benavides, quien llegó quinto, y su hermano Luciano fue sexto. "Ha sido una etapa difícil, volver a empezar después de lo sucedido, tan triste para nosotros. Pero bueno, Paulo hubiera querido que siguiéramos, así que acá estamos. Me he concentrado mucho al inicio de la etapa, que era peligrosa. Luego se puso mucho más rápida. Estaba un poco confusa en algún lugar, algunas notas, pero hemos mantenido un buen ritmo. Joan me alcanzó al final y se puso a abrir los últimos 60 kilómetros. Hemos llevado un buen ritmo hasta la meta. Así que creo que ha sido una buena etapa para mí y para el equipo también", expresó el mayor de la familia salteña tras arribar al vivac.

En la general, Brabec continúa como líder con 31h59:29 y tiene una distancia de 20:53 con Quintanilla y por 26:43 con Price. Luciano Benavides es el mejor argentino marchando séptimo, a 41 minutos de la vanguardia.

En Autos, Stéphane Peterhansel le ganó el mano a mano a Nasser Al-Attiyah por 15 segundos y sumó otra victoria parcial. Carlos Sainz no tuvo el mejor día, ya que terminó quinto y resignó cinco minutos, por lo que gran parte de su ventaja se esfumó. Orlando Terranova completó el top diez de la etapa de hoy.

“No podíamos ralentizar mucho aunque tuviéramos miedo de provocar algún destrozo, porque solo así podíamos recortar distancias. Supone asumir grandes riesgos. Ha sido una buena especial para nosotros. Hemos salido a matar. Hemos intentado mantener el ritmo de principio a fin. La primera parte era dura, al más puro estilo de Marruecos, pero no hemos tenido ningún pinchazo. Al final de la primera etapa maratón y al inicio de la segunda habrá grandes dunas que superar. Por el momento no las hemos tenido. Si nos metemos en un gran embudo o si nos quedamos atascados en una gran duna partida, podemos perder veinte o treinta minutos. Así que todavía pueden pasar muchas cosas”, indicó el francés de MINI tras finalizar el tramo cronometrado.

En el clasificador absoluto, Sainz sigue en la cima con 35h11:54, pero ahora sólo tiene 24 segundos de diferencia con Al-Attiyah, mientras que Peterhansel se ubica tercero, a 6:38. Terranova es el mejor nacional y se coloca quinto, a 49 minutos del puntero.

La Etapa 10 del Rally Dakar 2020 unirá las localidades de Haradh y Shubaytah en un trayecto de 74 kilómetros de enlace y 534 de prueba cronometrada.