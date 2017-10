“Esta no es la obra de un gobierno, es la obra de los vecinos. Quien lo hace no tiene importancia, porque la historia pasa, pero lo que no pasa y se vive diariamente son las cuestiones cotidianas de los vecinos”, dijo Quiroga.

El jefe municipal recalcó que no sólo se trata de un espacio de esparcimiento sino también como un espacio deportivo con estaciones saludables, senderos aeróbicos, un playón y un skate park.

La ciudad ya tiene un nuevo paseo costero: quedó inaugurado el Parque del Este