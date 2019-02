Quiroga recibió el respaldo de Patricia Bullrich

“Con los valores de los que estuvo siempre convencida, Patricia hoy está llevando adelante la convicción de que Argentina no puede crecer con el poder de las mafias, en todas las formas que se expresen”, destacó Pechi. Y se unió a la lucha que Bullrich encarna contra el narcotráfico: “Si me dan la responsabilidad de ser gobernador, vamos a actuar con firmeza contra el narcotráfico, en el marco de una ley que implica perseguirlos hasta abajo de la cama para llevarlos a la Justicia. Y para tener los elementos y el adiestramiento para que si hay un enfrentamiento, los que caigan sean los narcotraficantes y no los integrantes de la fuerza. Les vamos a declarar la guerra a los narcotraficantes”, prometió Quiroga.