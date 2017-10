"Quiroga tiene demasiados problemas en la ciudad"

Sapag mandó a Quiroga a ocuparse de la ciudad. Además, cuestionó su postura en la controversia entre los gobiernos provincial y nacional respecto de la caja de jubilaciones, criticó el manejo del Instituto Municipal y defendió a su padre, Elías Sapag, quien fue blanco de los dardos proselitistas del intendente macrista por su actuación como senador nacional en los inicios del menemismo. Luego, Pechi contraatacó (ver recuadro).

“Que el intendente de Neuquén se ponga en contra del Instituto (de Seguridad Social de Neuquén) es delicado porque el ISSN es de los trabajadores, se hacen los aportes y hay una jubilación que es preferida a la jubilación de Nación. Cuando alguien tiene aportes en la provincia y en la nación, quiere jubilarse por la caja provincial, porque garantiza el 80% móvil. Eso no lo podemos renunciar y no podemos hacer de los jubilados la variable de ajuste de la economía nacional”, declaró Sapag en una entrevista con LU5.

Luego criticó la gestión de Pechi sobre la caja jubilatoria municipal. “El año pasado tuvo un déficit de 75 millones de pesos. Entonces, yo no quiero discutir con el intendente, porque él, aparte, no quiere discutir, él -digamos- sale a agraviar”, espetó el ex gobernador, y enganchó de inmediato una respuesta a la acusación de Quiroga sobre Elías Sapag respecto de que siendo senador votó por la privatización de YPF. “Fue injusto lo que dijo el intendente Quiroga. Lo que votó como senador fue la provincialización de los recursos, del gas y el petróleo. La venta de las acciones de la empresa fue posterior a su muerte”, enfatizó Sapag.

“Creo que una elección no puede ser útil para agraviar, y menos a los que no están. Así que quería ejercer este derecho de defensa en nombre de Elías”, acotó el ex gobernador.

Y a renglón seguido, cuestionó la gestión municipal. “Tiene demasiados problemas Quiroga en la ciudad, tiene problemas con el transporte urbano, con los pozos, con las veredas, tiene problemas con la basura; entonces, se tiene que preocupar de los verdaderos problemas de Estado”, opinó.

Sapag también abordó la contradicción entre la buena relación que mantiene Omar Gutiérrez con Mauricio Macri y la pelea por los recursos. “Lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que hay que ser duro con los problemas y hay que ser cordial con las personas”, consideró.

Finalmente, Sapag cuestionó la legitimidad del reclamo de la gobernadora María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano, que implicaría una pérdida de mil millones de pesos para Neuquén.

Contragolpe

Pechi cuestionó la gestión de Sapag

“Si el ex gobernador Jorge Sapag se hubiese ocupado de la provincia, no la habría quebrado como la dejó, y dentro de lo que dejó quebrado está el Instituto de Seguridad Social del Neuquén”. Pechi Quiroga le salió al contraataque al referente emepenista, sin defraudar a los que aprecian su estilo.

“Neuquén se endeudó de manera descomunal y hoy paga $5000 millones por año sólo en intereses de la deuda”, gatilló el intendente contra la gestión del ex gobernador. Respecto del déficit de la caja jubilatoria municipal que reveló Sapag, Pechi dijo que se debe a que en su gestión recortó la planta de empleados y con eso cayó la recaudación de aportes. Enfatizó que no le pide al Anses para cubrirse.