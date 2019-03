“La vida me permitió ganar y perder, y también aprender a ser buen ganador y buen perdedor”, dijo.

Luego se refirió al polémico tuit del diputado nacional Leandro López, en el que llamó a votar al MPN para asegurar la derrota de Ramón Rioseco. Dijo que hace tiempo que él no está en su equipo.

Embed Quiero felicitar a @OmarGutierrezOk

Le deseo éxito, fuerza y coraje para afrontar los cambios que nos hacen falta. Quiero una provincia mejor, y nunca voy a dejar de pelear por eso. A los neuquinos que me votaron y a los que no, cuentan conmigo siempre. ¡Gracias, una vez más! pic.twitter.com/X3BidUKklA — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 11 de marzo de 2019

“Me voy a poner a disposición del gobernador Gutiérrez con buena fe y voluntad, y con ese sentimiento de saber ganar pero también de saber perder”, dijo Horacio “Pechi” Quiroga, Candidato de Cambiemos

Con respecto al desarrollo de la elección, Quiroga la consideró “limpia” y destacó que no apuesta al “fracaso de nadie”. Pechi confirmó que no será candidato a diputado ni a senador nacional, aunque destacó que de ninguna manera abandonará la política, sino que se pondrá a trabajar para que no vuelva el “populismo”.

Hoy retomará sus funciones como intendente de Neuquén y sus proyectos para la ciudad, como el Metrobús que, según afirmó, se inaugurará en pocos días.

Además, reiteró que la fecha de las elecciones municipales coincidirá con la de las nacionales y que aún no está definido el candidato de Cambiemos.

Embed

LEÉ MÁS

Gutiérrez: "Es el día en el cual ganó Neuquén"

Rioseco: "Hubo errores en las máquinas pero no influyeron en el resultado"