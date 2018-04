Según relató la víctima, de 19 años, volvía de su trabajo en bicicleta cuando comenzaron a seguirla y cuando se percató, le cruzaron el vehículo y bajó un hombre con un cuchillo en la mano para intentar capturarla.

"Eran las 2.30, yo iba por Yrigoyen y cuando llegué a Río Neuquén me di cuenta que un auto venía muy cerca. Empecé a ir más rápido y el auto también, había dos hombres y empezaron a gritarme cosas. Se pusieron adelante, frenaron, y uno bajó con un cuchillo, pero no me pudo agarrar y me persiguieron en el auto", contó Agostina a LM Cipolletti.

La joven logró cruzar el canal de Cirvunalación rumbo a su casa, ubicada en uno de los barrios de la zona este. La maniobra para entrar a los barrios es más fácil en bicicleta que en auto, porque hay un retome, y eso le permitió alejarse. "Primero me corrió con el cuchillo y después en el auto, cuando me alejé los veía, pero ya iban más despacio", relató la joven.

Junto a sus padres, Agostina hizo la denuncia en Fiscalía y la Comisaría 24, pero aún no hubo avances en la investigación. En la zona hay comercios con cámaras hacia la calle, pero no se pudo confirmar la patente del Chevrolet Corsa que usaron en el intento de secuestro.

