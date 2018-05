Racing se impuso a Arsenal y le mete más presión al Rojo

Con este resultado, la Academia le mete presión su archirrival, Independiente, que está apenas un punto arriba.

Para la próxima edición de la Copa clasifican los 5 primeros de la Superliga. Ya están adentro Boca, Godoy Cruz y San Lorenzo.

Huracán, cuarto con 47, y el El Rojo, quinto con 46, clasifican directamente si ganan el fin de semana en la fecha final. El Globo tiene la ventaja de recibir a Boca ya campeón (irá con equipo alternativo). En la misma situación está Independiente, que se clasificará si derrota a Unión en Santa Fe. Si ambos empatan o pierden necesitarán de combinaciones de algunos resultados.

Esto es lo que necesita Racing para que se le abran chances. Si le gana a Colón en el Cilindro, necesita, además, que no gane Independiente en Santa Fe, que Huracán no supere a Boca y Talleres no gane por tres goles más de diferencia. Si empata con Colón, necesita que pierda Independiente y que Talleres (45), el otro con chances, empate o pierda.