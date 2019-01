Su mamá no se imaginó que su tercer hijo iba a nacer en una fecha tan particular. "Venía con contracciones desde el día anterior pero eran leves, así se mantuvieron hasta ayer a la tarde. Cuando vi que tenía dilatación decidí ir al hospital, me dijeron que podía nacer en cualquier momento y a la noche no aguante más. Justo estabamos empezando a brindar y rompí bolsa", resumió la joven mamá a LM Neuquén.

Si bien las contracciones venían alertando a Mariana, el bebé los tomó por sorpresa y la pareja suspendió el brindis para recibir a Ramiro. Todo se precipitó en pocas horas, por un parto adelantado, aunque por fortuna el bebé está bien de salud. "Cuando comencé con las contracciones fuertes ya me la veía venir. Pero estamos muy contentos, ahora no solo tendremos que festejar un año nuevo sino el cumpleaños de nuestro hijo", expresó Mariana.

Al ser consultada por la elección del nombre, la mamá de Ramiro aseguró que la decisión fue completamente de ella. "A mi abuela siempre le encantó ese nombre, no lo debatí mucho. Lo elegí rápidamente y mi pareja estuvo de acuerdo. Es un homenaje a ella", aclaró Mariana.

El equipo de Obstetricia del Heller apenas se saludó por el año nuevo y ya estaban preparándose para el primer bebé del año. El recién nacido fue asistido por la médica residente de segundo año Selene Gonzáles y la obstetra Gabriela Ravalle junto con todo el equipo de enfermeros.