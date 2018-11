Ramón Rioseco: "Las bases peronistas están con nosotros"

¿Quiénes lo acompañan en su candidatura a gobernador?

Todo el Frente Neuquino, la Cámpora, Kolina, Nuevo Encuentro y un sector importante del PJ, donde las propias autoridades están trabajando con nosotros, como en Junín, Mariano Moreno o Villa La Angostura.

¿Y qué pasa con el resto del peronismo que tiene como candidato a Javier Bertoldi?

Nosotros convocamos a todos los sectores populares que tengan una visión distinta a la del gobierno nacional y que estén en contra del neoliberalismo, con una alternativa seria en la provincia para enfrentar al MPN. Y en eso convocamos a todo el arco progresista, a la izquierda, y estamos abiertos a una interna.

¿Eso quiere decir que iría a una interna con Bertoldi, por ejemplo?

Por supuesto, siempre pensando que la única manera de poder ganar contra el MPN y Cambiemos es a través de una fuerte alianza de los sectores progresistas.

¿Usted resignaría el primer lugar como candidato en pos de esa alianza?

Si eso surge de una interna sí, sin ningún problema.

¿Con Quiroga ya no?

Tenemos una muy buena relación, somos amigos pero el problema central es que él está alineado con un modelo neoliberal como el de Macri, que lo único que ha hecho es perjudicar a la Argentina. Eso nos separa fuertemente para hacer una alianza.

Lo respeto mucho, hizo una buena gestión, tienen mucha experiencia y tenemos una mirada similar en cómo gestionar, si tomamos en cuenta el superávit fiscal, la política de generación de obra pública e infraestructura. Eso nos une, pero nos separa Macri y es algo insalvable.

Hoy contamos con un frente sólido y con bastante identidad pero no alcanza.

En las elecciones pasadas el resultado quedó dividido en cuatro grandes sectores y nosotros tenemos que tener como objetivo convocar a uno de esos para que seamos competitivos.

¿Entiende el enojo de buena parte del peronismo con usted, que no lo quiere otra vez como candidato a partir de su alejamiento del Frente para la Victoria?

La verdad que no. Tengo muy buena sintonía con Cristina, con visiones comunes respecto al país que queremos, al igual que lo que hay que hacer en la Patagonia.

Es un problema de dirigentes, porque las bases del peronismo están en nuestro espacio, ya que entienden que somos el sector más competitivo y porque ven que siempre los representé bien cuando me tocó hacerlo. Lo que pasa que tengo mi propia identidad y se molestaron por eso, cuando siempre fui independiente pero a la vez socio del PJ.

Yo no me fui a ningún lado, simplemente quisimos hacer visible en ese momento el potencial que teníamos como frente, donde no llegamos a la diputación pero que hicimos una elección muy buena, porque 19 puntos son 80 mil votos que muy pocos dirigentes tienen. Y con el PJ el segundo lugar en 2015. Por eso digo que es un enojo de dirigentes, a quienes respeto, y que nuestro objetivo es generar un espacio cada vez más amplio.

“El MPN está agotado”

“El partido provincial tiene la virtud de reciclarse cada vez que hay elecciones, pero creo que es más de lo mismo. Escucho que dentro del MPN se cuestiona la educación o la falta de infraestructura, pero deben hacer una introspección, ya que estuvieron 60 años en el gobierno”, disparó Rioseco. “El Movimiento Popular Neuquino está agotado como modelo político. Neuquén es extremadamente rica y no puede tener las necesidades que hoy tiene”, señaló.

