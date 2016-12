Ratas se comen a una beba

Sudáfrica

En un hecho desgarrador, ratas gigantes se comieron a una beba de apenas tres meses de vida que había quedado sola en su vivienda que habitaba junto a su mamá y a su hermano gemelo, quien tuvo mejor suerte porque su madre lo llevó con ella a la fiesta de la que participó en la trágica noche en la que los roedores se comieron a su hija. Cuando ya la madrugada regresó a su domicilio, se encontró con su otra hijita muerta. Por esa razón, la mujer de 26 años fue detenida por la policía sudafricana acusada de “negligencia” y ahora deberá afrontar una acción penal severa que podría incluir la carátula de homicidio.

Este hecho ocurrió en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, y mantiene a toda la comunidad consternada y muy enojada por el accionar de la madre. En tanto, el hermanito gemelo de la niña muerta ahora está bajo la custodia de su padre y difícilmente vuelva a estar viviendo bajo la tutela de su mamá.

Un vecino del humilde vecindario de Katlehong fue alertado del hecho por los gritos que escuchó provenientes de la vivienda donde las ratas atacaron a la recién nacida. Al ver que en la casa no había movimientos, ingresó y se encontró la sangrienta escena. “La beba tuvo una muerte dolorosa, su lengua, ojos y dedos habían sido comidos”, relató el hombre. Y añadió, sumamente indignado por la situación: “Esta mujer tiene que ir a la cárcel, no merece ser madre”.

Noluthando Mtshali, la hermana de la propietaria que rentaba la casa a la madre, también fue muy severo con la mujer que ahora está presa. “A ella sólo le interesaba salir de fiesta, era en lo único que pensaba. Fue inquilina desde el comienzo de este año. Y ya la semana pasada los estuvieron en el hospital”. Según esta mujer, era común que la acusada llegara a la mañana con “un novio nuevo”. En una mirada coincidente con la de Noluthando también se expresó otra vecina del lugar, Mama Sesi Mtshali, alertó sobre los riesgos de ese barrio que “suele estar lleno de ratas gigantes. Esta mujer siempre dejaba a los niños solos toda la noche y ellos lloraban hasta que finalmente se quedaban dormiditos”, apuntó Mtshali.

La niña quedó sola en su cuna mientras su mamá decidió irse de fiesta, llevándose a su otro hijo (gemelo de la fallecida). Cuando regresó, todo era tragedia.

El padre de los gemelos tiene 28 años y, aunque su nombre no trascendió a los medios, sí se conoció su palabra sobre la actitud de su ex novia que llevó a la muerte a su hija. “Mi ex novia el viernes tomó al niño y dejó a la niña en la cuna. Cuando regresó la mañana siguiente, a las 6:30, ya estaba muerta”, señaló el padre.

La portavoz de la Policía de Katlehong, capitán Mega Ndobe, señaló cómo murió la pequeña: “Puedo confirmar que la beba murió luego de ser comida por ratas. La madre fue arrestada y enfrenta cargos por negligencia infantil”. El caso de esta beba de tres meses recordó al que conmovió a la opinión pública sudafricana en 2011, cuando Lunathi Dwadwa fue también comida por roedores en Ciudad del Cabo.

