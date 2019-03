Reconocieron a las luchadoras por la igualdad de género

Durante la actividad, las mujeres narraron sus experiencias con las que rompieron con los estereotipos tradicionales de género.

La ex vicegobernadora Pechen sostuvo: “Siento que este reconocimiento no es solo para mi sino para todas las personas que me acompañaron en estos años, tanto mi familia como los distintos equipos de trabajo me permitieron de alguna manera ejercer mis cargos pasados que espero que muchas más mujeres sigan ejerciendo”.

Yañez señaló la importancia de destacar a una mujer que represente al colectivo LGTBI. “Lo que más me impulsa en mi trabajo son esas compañeras que ya no están, las que tienen un promedio de vida de 35 años, las compañeras que no acceden a un trabajo digno y solo les queda la prostitución porque la sociedad las obliga a eso, porque parece que no sirven para otra cosa”.

