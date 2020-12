Recorrió 300 kilómetros para encontrar su camioneta robada

"Mi marido se recorrió todo y no paró hasta encontrarla. Fue tocando distintas puertas. Preguntó en desarmaderos y lugares de compra venta de vehículos. Habló con gente que ni conoce y siguió las pistas que le iban proporcionando algunas personas con mucho temor de sufrir represalias. Sabían que la estaba buscando porque publicamos un aviso en las redes que tuvo mucha difusión. Gracias a Dios que no le pasó nada, pero se vio en la obligación de pagar un dinero para recuperarla. Nosotros no queríamos que fuese de esta manera, pero no tuvimos otra opción. Si no pagábamos, se la llevaban", expresó Fabiola, la mujer del propietario.