"Recurrió a lo clandestino porque le negaron la ILE"

Cipolletti. El Ministerio Público Fiscal, en su alegato de ayer, dio por probada la conducta de Rodríguez Lastra de obstaculizar el aborto no punible a una joven violada y pidió que sea condenado. Dijeron que el médico hizo todo lo posible para no llevar adelante el procedimiento y que su conducta solo puede ser explicada porque no comulga con los derechos reconocidos en la ley.