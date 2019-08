El abogado que representa al colectivo de demandantes hizo énfasis en los beneficios que tiene la taurina, un componente que se encuentra en la bebida energizante y que, según la empresa, es más efectiva que una taza de café”, violando la Ley de Protección al Consumidor de Quebec.

Así, Red Bull deberá desembolsar $ 850 mil dólares canadienses en indemnizar a todos los clientes que puedan probar que consumieron una lata de Red Bull entre el 1 de enero de 2007 y el 23 de junio de 2019, con 10 dólares para cada afectado. La empresa abrió un link de registro para que los clientes puedan hacer su descargo, pero la página sólo está disponible para Canadá.

No es la primera vez que llevan a Red Bull a la justicia por el slogan de su bebida. En 2013, Michael Attar, trató de sumarse a una demanda colectiva estadounidense contra la empresa por publicidad engañosa, pero no se le permitió al no tener la nacionalidad de ese país (Red Bull perdería esa demanda).

