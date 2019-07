Renunció el tercero de Macron por el mal uso de fondos públicos

El escándalo se desató la semana pasada, cuando el medio digital Mediapart publicó un artículo en el que describe los supuestos excesos del ahora ex ministro. Pese a que en un principio se especuló con que De Rugy resistiría en el gobierno mientras avanzaba la investigación, la publicación periodística le dio “el golpe de gracia” al dar a conocer que entre octubre de 2017 y junio de 2018, De Rugy hizo en su residencia una docena de cenas con langosta y vinos Grand Cru en las que cada vez recibió a entre 10 y 30 invitados en del círculo de su esposa, Severine de Rugy. La información estuvo acompañada por fotos de Severine posando frente a una botella de vino Mouton Rothschild 2004 (unos 750 euros) y del propio ex ministro junto a una mesa con pétalos de rosas.

Antes de renunciar, el ex ministro dijo que fue víctima de una “fake new” y denunció el “sesgo militante” de Mediapart. Pero la controversia siguió escalando con la denuncia por parte del mismo medio, que sostuvo que De Rugy gastó más de 63.000 euros en reformas en la residencia oficial. El ex funcionario se defendió argumentando que la vivienda reformada, al igual que otros departamentos oficiales, forman parte del patrimonio francés y que era necesario llevar a cabo las renovaciones. Pero, además, la página web lo apuntó por supuestamente beneficiarse de un alquiler social, pese a que sus ingresos supera el techo definido para las viviendas sociales. Además, no es su residencia principal, algo que va en contra de las reglas para esas viviendas.