“Ayer me dieron me dieron el final de obra desde Obras Públicas de la Provincia, que son quienes realizaron el trabajo porque les correspondía a ellos. Hoy íbamos a retomar las clases, recorrimos todo para asegurarnos que todo estuviera en orden. Me retiré pasadas las 17.30 de ayer y a los 20 minutos me llama el auxiliar de servicio porque se cortaba la luz en el baño”, relató a LU5 la directora de la escuela 268 de Senillosa, Rosana Cepeda.