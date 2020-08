Repensar la vejez

La imagen de un cuerpo envejecido no es una imagen que se valore”, me dijo hace un año atrás una trabajadora social y especialista en gerontología. Recordé estas palabras cuando ayer se informó que veinte adultos mayores de una residencia geriátrica de la zona de Valentina Norte de nuestra ciudad contrajeron coronavirus, como también cuatro trabajadores del lugar.

De inmediato pensé en aquellos abuelos y abuelas con los que conversé hace más de un año, buscando historias que quisieran compartir. “La vita e piu bella”, me dijo con una desbordante energía un hombre de 99 años desde un sillón ubicado en el enorme salón del geriátrico. Me acerqué y con entusiasmo me contó de sus años combatiendo en las filas del ejército italiano en la Segunda Guerra Mundial y todo el esfuerzo para llegar a la Argentina y empezar una nueva vida con su amado oficio de sastre y así darles un mejor porvenir a su esposa y sus dos hijos. Sentí también esa voz cálida de una abuela de noventa y pico de años que orgullosa me confesó que, antes de dedicarse completamente a su marido e hijos, había sido campeona argentina de natación en un torneo sudamericano realizado en Brasil.