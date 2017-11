“Cristian quiere seguir en Boca y jugar la Copa Libertadores, y para eso -si al club le va bien- tiene que estar hasta diciembre del próximo año”, aseguró el empresario en declaraciones a TyC Sports.

37,5 millones de dólares. El valor de la cláusula de rescisión de su pase, con impuestos incluidos. El Zenit ruso ofertó casi 20 millones de euros por Pavón a mitad de año.

“No hay muchos clubes en el mundo que puedan pagar la cláusula de rescisión de Pavón, que es accesible para pocos. Él está muy cómodo en Boca y su meta es jugar la Libertadores y afianzarse en la Selección para estar en el Mundial de Rusia”, agregó Hidalgo.

El delantero, de 21 años, surgió en Talleres y luego de un breve paso por Colón llegó a Boca en 2015. La cláusula de rescisión de su pase es de 37.500.000 dólares con impuestos incluidos y es la más alta del plantel del líder de la Superliga.

Después del triunfo ante Rusia, Pavón fue elogiado por Lionel Messi y eso lo puso en el radar de clubes importantes de Europa. Cabe recordar que en el receso de mitad de año, Pavón estuvo a punto de incorporarse al Zenit de Rusia.

Las confesiones de Pérez

Pablo Pérez, hoy figura de Boca, admitió que al principio de su carrera “no me lo tomé en serio, no le hice caso a mis viejos. Grave error”. Y también reveló: “Me duele no estar en la convocatoria de la Selección”.