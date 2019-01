Retoman las obras para dejar lista la multitrocha

La obra completa, desde los puentes hasta el límite con Plottier, estará lista para principios de abril.

Juan Carlos Schenk, presidente de Vialidad Provincial, contó que el 24 de enero preadjudicaron la segunda etapa de la repavimentación, que consiste en la colocación de un microaglomerado en frío.

Se presentaron dos constructoras interesadas. CN Sapag ganó la compulsa con una oferta de 58 millones de pesos y comenzará los trabajos en la primera semana de febrero. La otra oferente fue Cleanosol Argentina.

El microaglomerado demandará alrededor de 45 días, porque se coloca sobre los cuatro carriles, a lo largo de 13 kilómetros. Luego, quedará la última parte del proyecto, que implica pintar las líneas de los carriles y los cruces peatonales.

“Eso no puede tardar más que otros diez días, así que en dos meses más quedaría totalmente saneada la calzada”, prometió Schenk.

La repavimentación debía finalizar en diciembre de 2018, pero se postergó para abril, cuatro meses después.

El funcionario negó que haya habido problemas de financiamiento o de contrato y adjudicó la demora al clima y la “falta de asfalto”.

A su vez, recordó que la primera etapa de la obra inició en septiembre y que no podían arrancar “porque hubo mucho frío”.

Agregó también que a eso se sumó otra postergación “de un mes y medio en el que no había asfalto en el país, porque las dos destilerías más importantes, Shell e YPF, pararon sus plantas de elaboración durante 45 días por mantenimiento”. “Así que no teníamos suministro”, argumentó.

Sobre la trama rugosa que dejaron en la primera etapa, aclaró que “es un texturado que se hizo con el fresado y también quedaron pequeños baches donde la máquina no alcanzó a fresar, que están más bajos, pero eso se va a rellenar antes del microaglomerado y va a quedar todo parejo”.

Cuando la multritrocha esté lista, el gobierno provincial formalizará el canje con Nación por la Autovía Norte, que a partir de abril se convertirá en la nueva traza de la Ruta 22.

“Ya está firmado que la Autovía es jurisdicción de Vialidad Nacional y la multitrocha es nuestra, pero recién cuando terminemos con los trabajos pactados se cierra ese vínculo”, señaló el titular de Vialidad.

Schenk añadió que el gobierno de Neuquén les está pagando a las constructoras por la repavimentación. “Después nosotros gestionaremos el reintegro con Nación”, indicó.

Para los vecinos, la culminación de los trabajos implicará poder transitar sin sobresaltos, después de siete meses en obra.

Si no hay nuevos contratiempos, el otoño marcará una nueva etapa para quienes circulan a diario por la multitrocha que se prepara para dejar de ser una ruta nacional.

Si la Muni no la quiere, quedará para la Provincia

Que sí, que no, que quizás. Después de anunciar durante meses que la multitrocha se convertiría en avenida urbana, desde el Municipio dieron marcha atrás y advirtieron que no piensan hacerse cargo del mantenimiento del corredor. El presidente de Vialidad, Carlos Schenk, aclaró que sigue abierta la puerta para el traspaso a la ciudad, pero, de no ser posible, tampoco tienen inconveniente en transformar ese tramo en una ruta provincial.

A fines de 2018, el intendente Horacio Quiroga sorprendió a propios y extraños al declarar que no quiere recibir la Multitrocha para convertirla en avenida si eso implica asumir los gastos de mantenimiento.

Durante los meses anteriores, el mismo mandatario había reclamado que Provincia le transfiera el corredor cuanto antes, para incorporarlo a la trama vial del municipio.

Schenk indicó ayer que no tiene problema con el cambio de opinión. “Cuando terminemos toda la obra, nos sentaremos con el Municipio para ver si les interesa administrar y hacerse cargo de la ruta, si no, quedará en manos de Vialidad Provincial, como una ruta”, explicó.

Como las obras vienen demoradas, la Multitrocha recién estará lista a principios de abril. Eso dejará la negociación por el traspaso fuera de las especulaciones electorales.