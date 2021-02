Revue en Twitter: así puedes usarlo para crear un newsletter

Reveu.jpg

Tras acceder a la novedad presente en "Más opciones" aparece una ventana emergente explicando muy brevemente que esto es posible gracias a la integración de Twitter y Revue y promete a sus usuarios que pueden ganar dinero con los suscriptores de pago y analizar las interacciones en sus boletines.

La app pedirá a los usuarios los permisos que solicita Revue a quienes quieran integrar la nueva herramienta. Entre otros asuntos, hay que dar permiso para publicar y eliminar Tweets en tu nombre, e interactuar con los Tweets publicados por otros (dar Me gusta, deshacer Me gusta o responder a un Tweet, un Retweet, etc.) en tu nombre".

Una vez aceptada las condiciones, la organización, publicación o escritor puede acceder a la edición de su próximo boletín informativo. Hay dos partes. Por un lado, a la izquierda, está la edición del cuerpo del correo o boletín. Se puede incluir texto, enlaces a otras webs y archivos como fotografías, vídeos o tweets. A la derecha aparecen cuatro tweets. Los últimos que hayas publicado.

Además, Revue ofrece la opción de conectar esta nueva newsletter con otras redes sociales. A la derecha de los tweets que se previsualizan, hay tres puntos horizontales. Tras hacer click sobre ellos, aparecerá la opción de "Connect source" o conectar fuente.

Al acceder, estas fuentes a las que se puede conectar el boletín informativo son: el propio Twitter, Facebook, Pocket, Instagram, Refind, Medium, Product Hunt, Instapaper, RSS Feeds, Feedbin y Dribbble.