Ricky Maravilla presentó a su nueva novia y avisó: "Nos gusta la explosión"

“Me encanta la ropa oriental, me encanta”, dijo Ricky Maravilla en referencia a que Taky Natali es descendiente de japoneses y alemanes. “Te gusta la geisha a vos, no sos ningún boludo”, agregó.

“A mi me gusta más la explosión, me gusta todo en el momento”, agregó la nueva novia de Ricky Maravilla. “¿Te gusta más el cuero decis?”, le consultaron.

“Si, pero más los trajes que se sacan de una, no tener que estar sacándome primero las botas, después otra cosa, y así…”, explicó Natali. “¿Y a vos te gusta que esté con la bota y haga todo el trabajo ese?”, le preguntó Flor Peña al cantante.

“Yo pasé los 1700 millones de reproducciones con las canciones de la granja infantiles y no me permiten hablar de estos temas”, le respondió el cantante divertido.

“Más allá de la granja, las parejas pueden hablar de estas cosas, no me digan detalles, no es necesario, ¿pero charlan estas cosas?”, preguntó la conductora.

“Tengo mis momentos de soledad, que me voy a mi cuarto, me pongo a escuchar música y escribir temas. Pero, ella hace lo mismo, creo que coincidimos lo mismo en respetar cada uno su silencio”, respondió él.

Luego, ella reveló cómo fue el momento en que se vieron por primera vez. “Cuando nos conocimos nos presentó una persona que estaba vestida de blanco, no sé quién era, entonces desde ese momento me pregunta de dónde vengo realmente, porque le entran esas dudas si soy de acá o no”, reveló ella.

“Yo creo que puede ser de otro mundo, estoy muy convencido”, cerró Ricky.