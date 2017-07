Rincón Club: forzarán definición de los concejales

La iniciativa impulsada por Francisco Baggio (UNE) busca dictar la caducidad del permiso de uso y ocupación precaria para las ocho hectáreas donde, tras un permiso otorgado en 1992, el barrio privado construyó una chanca de golf. La cuestión es que el acuerdo venció en 2012. Además, el mismo era para ocupar -sin opción de compra- sólo unas 3,5 hectáreas que pertenecían al área protegida Bardas Norte, pero el country terminó tomando casi 8 hectáreas del parque público y ahora pretende adquirirlas. Según la cotización del metro cuadrado dentro de Rincón Club, esas tierras tienen un valor de 470 millones de pesos. El conflicto incluye el cierre de calles y el drenaje del barrio lindero, Rincón de Emilio, que por la obstaculización de un canal queda inundado.

Si bien la propuesta de Francisco Baggio (UNE) entró en el recinto, no cuenta con el aval de Cambiemos ni con el del MPN, por lo que su aprobación no está garantizada. De hecho, el proyecto estaba a punto de quedar trunco ya que, a falta de cinco firmas para obtener despacho por mayoría, requería que dos rúbricas de dos bloques diferentes -en este caso, Mercedes Lamarca (Libres del Sur) y Laura Plaza (Convicción Cívica)- acompañen durante tres reuniones consecutivas de comisión. Eso se concretó ayer. “Hasta ahora se han escondido los posicionamientos del oficialismo y el MPN, ahora tendrán que opinar”, dijo Baggio sobre la nueva instancia legislativa.

“Logramos con mucho esfuerzo conseguir desde la Dirección Provincial de Catastro los planos originales de mensura particular del lote. Con absoluta claridad y contundencia esos planos marcan que la continuación de la calle América del Sur y Avenida de la Costa están consignadas como públicas, no hay dudas de que tienen que ser abiertas”, dijo Baggio en relación con las arterias que circundan el club y que permanecen cerradas con un alambrado. Si bien el edil presentó la documentación y la ratificación del estado público de las calles por parte del Colegio Profesional de Agrimensura, no consiguió nuevos apoyos.

En cuanto a la venta de los lotes, indicó que desconfía de la valuación que haga el Tribunal de Tasaciones porque se trata de una tierra donde vive el gobernador, jueces y personajes de la política.

“Si Baggio tiene un elemento muy fuerte para reintegrar eso al dominio público, lo vamos a analizar. Nosotros estamos a favor de la venta”.Francisco Sánchez. Presidente del bloque oficialista Cambiemos del Concejo Deliberante de Neuquén

Para el MPN, Quiroga debería pedir la devolución de los terrenos al Municipio

“El Bloque del MPN no va a declarar la caducidad de algo que está vencido. El intendente Quiroga tiene que hacer lo que corresponde. Si el permiso está vencido, tiene que hablar con el club y ver cómo le restituyen las tierras”, dijo Juan Patricio Zingoni, concejal del MPN y secretario de la comisión de Obras Públicas.

Consultado sobre si el Concejo Deliberante debería tomar cartas en el asunto ante la falta de respuesta del intendente Quiroga, respondió: “Impulsamos un montón de cuestiones, pero depende del intendente si lo hace o no”.

El edil remarcó que el MPN se enfocó en los problemas que tienen los vecinos de Rincón de Emilio con las inundaciones. Detalló que elevaron dos pedidos de informes para que el Municipio especifique las obras destinadas a evitar crecidas de agua. Sobre las calles cortadas, insistió en que la responsabilidad es del intendente y los drenajes. “Si mañana sacan el alambre, no van a solucionar nada porque, si llueve, el barrio se vuelve a inundar”, recalcó.