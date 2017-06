Se frenó en el Concejo la venta de las tierras de Rincón Club

Tampoco el pedido del country para que la Municipalidad le venda esas tierras tiene fecha de tratamiento. El presidente de esa comisión, Francisco Sánchez, aseguró que “no es una prioridad” y que sólo el bloque de Libres del Sur había pedido que lo trataran la semana pasada, aunque nunca estuvo en el orden del día.

Baggio se mostró sorprendido por la falta de apoyo, a pesar de que “las pruebas indican que desde 1969 hay un plan donde se aclara que las dos calles en cuestión son públicas”. El concejal exhibió el primer plano que figura del sector donde la calle América del Sur y la Avenida de la Costa figuran como arterias públicas.

470 millones de pesos vale en el mercado inmobiliario.

“Nos preocupa porque, si el Ejecutivo no las recupera, el Rincón Club va a seguir usando el lugar de forma exclusiva y no lo va a devolver”, indicó el concejal. Agregó que sólo el Concejo Deliberante “podría haber realizado una ordenanza para darles otro uso a esas calles y no hay registro”.

Sánchez explicó que no acompañó el proyecto porque “el convenio ya esta caído”. En el mismo sentido se pronunció el MPN. El concejal Juan Zingoni, aclaró que “declarar caduco algo que ya está vencido no tiene sentido”.

Sánchez afirmó que alrededor del tema se generó la idea de “una pelea de ricos contra pobres, y no debería ser así”. “Ni yo ni nadie de nuestro equipo vive ahí. Sí sé que vive el gobernador, fiscales y jueces”, concluyó.

“Creo que es factible venderlo porque lo usan desde 1992 y está en un área que no es protegida”. Francisco Sánchez. Concejal NCN Pro

Es la valuación de las 8 hectáreas que ocupó el barrio y que la Municipalidad de Neuquén pretendería comprar como tierra fiscal.